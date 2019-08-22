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Aydın MHP, Gözpınar şehitleri ve Elçibey’i unutmadı

AYDIN (İHA) – MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, Gözpınar şehitleri ve Azerbaycan merhum Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey’i unutmadı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 08:33
Aydın MHP, Gözpınar şehitleri ve Elçibey’i unutmadı

AYDIN (İHA) – MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, Gözpınar şehitleri ve Azerbaycan merhum Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey’i unutmadı.


Gözpınar şehitlerinin kurutuluş mücadelesinde önemli bir yere sahip olduğunu kaydeden Burak Pehlivan, “22 Ağustos 1922’de Yunan askerleri tarafından elleri yalı urgan ile bağlı iken kurşuna dizilerek şehit edilen 44 Gözpınarlı şehit hemşerilerimizi rahmetle hürmetle anıyorum.


Geçmiş, bugün ve yarını birlikte gören ve okuyan bir gençlik için geçmişin en önemli izleri şehitliklerimizdedir. Yürekli efe hemşerilerimi ve eğitim kurumlarımızı; çocuklarımızı Aydın ilimizdeki şehitlikleri gezdirmelerini önemle rica ediyorum. Aydınımızın yiğit gençlerini ülkü ocaklarımızın şehitlik ziyareti programlarına katılmalarını bekliyorum. Tarih şuuru ve şuurlu bir tarih eğitimi en güçlü enerjimizdir. Şehitlerimiz manevi pusulamızdır. Bu vesile ile Gözpınarı şehitlerimizi, tüm şehitlerimizi, bugün şehit verdiğimiz yiğitlerimizi rahmetle, hürmetle, gururla anıyorum” dedi.


22 Ağustos 2000 tarihinde hayatını kaybeden Ebulfez Kadir Güloğlu Aliyev’i de rahmetle anan Pehlivan, “Türkiye ile Azerbaycan’ın birleşmesi çalışan, Azerbaycan Türk devletinin bağımsızlığının güçlü lideri, Atatürk’ümüzün askeri Ebülfez Elçibey’i vefatının ondokuzuncu senesinde şükran, minnet ve saygı ile anıyorum. Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 08:33
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