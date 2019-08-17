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Aydın MHP; “Depremden değil, kayıtsızlık, kararsızlık ve hazırlıksızlıktan ürkelim"

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, 17 Ağustos Marmara depreminin 20’inci yıldönümünde; “Depremden değil, kayıtsızlık, kararsızlık ve hazırlıksızlıktan ürkelim" diyerek, uyarıda bulundu.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 01:22
Aydın MHP; “Depremden değil, kayıtsızlık, kararsızlık ve hazırlıksızlıktan ürkelim"

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, 17 Ağustos Marmara depreminin 20’inci yıldönümünde; “Depremden değil, kayıtsızlık, kararsızlık ve hazırlıksızlıktan ürkelim" diyerek, uyarıda bulundu.


Büyük Marmara depreminin yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yapan Burak Pehlivan; “Hayat sustu, insan sükut etti, yalnızca deprem seslendi. Büyük Marmara Depremi’ni hüzünle hatırlıyoruz. Zaman, ön ve önlem alma, hazırlıksızlıktan ürkme zamanıdır. Tedbir takdiri bozar mı? Bozmaz ama tedbirsizliğin de akılsızlık, ahmaklık, cehalet, felaketlere davet olduğu açık seçik bir gerçektir. Deprem değil sağlıksız, ilkel, malzemeden çalınarak yapılan binalar öldürür. Deprem kuşağında olan kentimizde deprem konusunda yapılacak çalışmalara destek vermeye devam edeceğiz. Depremle yaşamak konusunda hemşerilerimin eğitimi, binaların testleri, sivil savunma davranışlarınınokullarımızda öğrencilerimize ,hemşerilerimize verimlive disiplinli biçimde verilmesi önemlidir. 17 Ağustos 1999 başta olmak üzere, tüm depremlerde hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Allah milletimizi görünür, görünmez bütün musibetlerden korusun” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 01:22
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