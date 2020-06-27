  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Aydın merkezli suç örgütü operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-27 13:28:52 -
Aydın merkezli suç örgütü operasyonunda 6 kişi tutuklandı

AYDIN (AA) - Aydın merkezli 5 ilde silahlı suç örgütü kurarak yağma olaylarına karıştıkları iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın, Diyarbakır, İstanbul, İzmir ve Samsun'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda, örgütün ele başı olduğu belirtilen M.C. ve 7 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, "silahlı suç örgütü kurarak yağma olaylarına karıştıkları ve zorla senet imzalatarak haksız kazanç elde ettikleri" iddia ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2007 model Fiat Palio
Satılık 2007 model Fiat Palio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı