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Ekonomi

Aydın Merkez TOKİ sonuçları | Aydın Söke TOKİ isim listesi

TOKİ Ayrın kura sonuçları 2020 | TOKİ 100 Bin Sosyal KOnut Projesi kura çekimleri devam ediyor. Pek çok kişi "TOKİ Aydın kuraları çekildi mi?" , "Söke TOKİ sonuçları" , "Söke TOKİ isim listesi" , "TOKİ kurada ismi çıkmayanlar paralarını ne zaman alacak?" sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, Aydın TOKİ sonuçları.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 16:51:00 -
Aydın Merkez TOKİ sonuçları | Aydın Söke TOKİ isim listesi

TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları 15 Ocak’ta tamamlandı. Başvuruların ardından gözler kura çekimlerine çevrildi. Aydın TOKİ başvurusunda bulunanlar kuraların ne zaman çekileceğini merak ediyor. İşte, detaylar.

Aydın Merkez TOKİ sonuçları | Aydın Söke TOKİ isim listesi

Aydın TOKİ Merkez Projesi kuraları 10 Haziran Çarşamba saat 13.00'te çekildi. Aydın Söke TOKİ kuraları ise 10 Haziran Çarşamba 15.00'te çekildi.

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