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Aydın, “İstiklal Yolu Milli Parkı’nı da Çankırı’ya kaptırmayalım”

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, İstiklal Yolu Tarihi Milli Parkı Müdürlüğü konusunda Çankırı’nın girişimlerinin olduğunu hatırlatarak, “Burayı da kaptırmayalım” dedi.

05 Temmuz 2019 Cuma 18:32
Aydın, “İstiklal Yolu Milli Parkı’nı da Çankırı’ya kaptırmayalım”

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, İstiklal Yolu Tarihi Milli Parkı Müdürlüğü konusunda Çankırı’nın girişimlerinin olduğunu hatırlatarak, “Burayı da kaptırmayalım” dedi.


MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, yazılı yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Ankara, Çankırı ve Kastamonu sınırları içerisinde yer alan İstiklal Yolu Güzergahı içerisinde 2 bin 357 dekarlık tarihi açıdan önem arz eden alan tespit edildiğini hatırlatan Başkan Aydın, “Bu karar, tarihe tanıklık eden bu sahaların gelecek nesillere intikal ettirilmesi ve milletimizin aidiyet duygusunun tesisi açısından ‘44. İstiklal Yolu Tarihi Milli Parkı’ olarak Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanmıştır. Yeni kurulan İstiklal Yolu Tarihi Milli Parkı Müdürlüğü yönetim kadrosunun oluşturulması ve idari binalar için yer belirleme çalışmaları bu günlerde ivme kazanmıştır. İstiklal Savaşının kazanılmasında kadınıyla erkeğiyle Kastamonu’nun verdiği mücadeleye en iyi örnek, kundaktaki çocuğu ile karakışta İnebolu’dan cepheye cephane taşırken çocuğunu da kağnı arabasına koyup cephane ıslanmasın diye tek yorganını arabaya örtüp donarak şehit olan Seydilerli Şerife Bacıdır. Küre ilçesi Ersizlerdere Köyü, bu adı, İstiklal Savaşında eli silah tutan bütün erkeklerin cepheye gönderilmesi ve gidenlerin tamamının şehit olmasından dolayı almıştır. İstiklal Savaşının kazanılmasında Kastamonu insanının kadını ile erkeği ile gösterdiği fedakârlıklar, İstiklal Yolu Tarihi Milli Parkı Müdürlüğünün ilimiz sınırları içinde oluşturulması için fazlası ile yeterlidir. Bu konuda, Çankırı ilinde resmi kurum ve kuruluşlarla sivil toplum örgütlerinin büyük bir uğraş verdikleri bilinmektedir. İstiklal Yolu Tarihi Milli Parkı Müdürlüğü’nün ilimize kazandırılması için neler yapılıyor Burayı da Çankırı’ya kaptırmayalım. Ilgaz Dağı Milli Parkı Sinop’a bağlı, Küre Dağı Milli Parkı Bartın’a bağlı.”

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 18:32
  1. doğa

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