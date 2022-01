Aydın görünümlü karanlıklardan haddini aşan tehdit!

Aralarında sözde sanatçı, siyasetçi, avukat, yazarların bulunduğu 1032 aydın görünümlü karanlık zihniyetin temsilcisi, tehditlere içeren skandal bir ortak açıklamada bulundu.

Açıklamada "Yetki aşımı ve adalette evrensel hukuka aykırılık, Adalet Bakanı’nı da içine alan bir alışkanlık haline gelmiş durumda" değerlendirmesini yaptı. 1032 aydın "Aysel Tuğluk’ta simgelenen ceza infaz koşullarından başka, yurttaşa tehdit, yargıya müdahale ve haksız gözaltılarla tutuklamalar, Osman Kavala, Sezen Aksu ve Sedef Kabaş olaylarıyla bardağı taşıran son damlalardır" sözleriyle tehdit savuruldu.

Açıklamada, "Bizler her kesimden düşünce, sanat, edebiyat, hukuk ve bilim insanları ve yurttaşlar olarak, son dönemlerde ülkemiz yönetiminin demokratik ilkelerden hızla uzaklaştığını büyük bir endişeyle görüyoruz. Yetki aşımı ve adalette evrensel hukuka aykırılık, Adalet Bakanı’nı da içine alan bir alışkanlık haline gelmiş durumda. Aysel Tuğluk’ta simgelenen ceza infaz koşullarından başka, yurttaşa tehdit, yargıya müdahale ve haksız gözaltılarla tutuklamalar, Osman Kavala, Sezen Aksu ve Sedef Kabaş olaylarıyla bardağı taşıran son damlalardır. Aşağıda imzası bulunanlar olarak, Türkiye Barolar Birliği’nin konuyla ilgili açıklamasını destekliyor ve hukukun esastan önce usul olduğunu hatırlatarak yöneticilerin ne hukukla, ne etikle, ne Anayasa ne de vicdanla bağdaşan bu tutumlarına ivedilikle son vermelerini istiyoruz." ifadesi kullanıldı.

İşte küstah bildiriye imza atan 1032 karanlık isim;

A. Tuncer Sümer, Abbas Koluaçık, Abdullah Aydın, Abdullah Barut, Abdullah Demirbaş, Abdullah İşcanoğlu, Abdullah Köktürk, Abdullah Öztüre, Abdullah Yeniocak, Abdurrahman Akın, Abdurrezzak Ata, Abdülbaki Erdoğmuş, Abdülhakim Daş, Abizer Yılmaz, Adalet Dinamit, Adil Boyoğlu, Adil Demirci, Adile Özer, Agop Yıldız, Ahmet Andiç, Ahmet Aykaç, Ahmet Çevik, Ahmet Demir Birol, Ahmet Dindar, Ahmet Doğan, Ahmet Erdinç, Ahmet Ergun, Ahmet Ersoy, Ahmet Kaya, Ahmet Masyan, Ahmet Muhtar Çakmak, Ahmet Polat, Ahmet Sabri Cantürk, Ahmet Sevim, Ahmet Telli, Ahmet Terzioğlu, Ahmet Yavuz, Akın Atalay, Akın Birdal, Akın Evren, Alaattin Kasap, Alaattin Yüksel, Alev Er, Alfert Sağdıç, Ali Açan, Ali Alpar, Ali Bilen, Ali Elçi, Ali Fuat Karaöz, Ali Galip Durşen, Ali Gencay, Ali Gökkaya, Ali Görkem, Ali Haydar Konca, Ali İhsan Ova, Ali Kepez, Ali Kırmızıoğlu, Ali Kulçay, Ali Nazım Altunkaş, Ali Olgun, Ali Rıza Öztürk, Ali Sözer, Ali Yaycıoğlu, Ali Yıldız, Aliye Yıldırım, Alparslan Güney, Altan Aydın Kadayıfçı, Anıl Duman, Anuş Hakgör, Arif İsmet Yılmaz, Arif Kaptan, Arif Koşar, Arif Mardin, Aslı Aydın, Aslı Gürsel, Asu Aksoy, Asuman Demircioğlu, Asuman Kayan, Asuman Nuray, Atilla Aydemir, Atilla Orhan, Atilla Özendeş, Atilla Özsever, Atiye Okay, Attila Durak, Attila Keskin, Ayda Özlü Çevik, Aydın Aktepe, Aydın Cıngı, Aydın Çelik, Aydın Deniz, Aydın Erdoğan, Aydın Karasu, Aydın Şengül, Ayfer Akın, Ayhan Çalık, Ayhan Dağdeviren, Ayhan Kösebalaban, Ayla Başkut, Ayla Sümer Tsekka, Aylan Okyayüz, Aylin Hacaloğlu, Aynullah Akça, Ayse Kecik, Aysen Melik, Aysuda Kölemen, Aysun Höbek, Ayşe Birsel, Ayşe Cemal, Ayşe Çavdar, Ayşe Dündar, Ayşe Erzan, Ayşe Gözen, Ayşe Güngör, Ayşe Kalatay, Ayşe Öncü, Ayşegül Altınay, Ayşegül Devecioğlu, Ayşegül Göç, Ayşen Şahin, Ayşin Ersoy, Ayten Aktepe, Ayten Gümüşel, Aziz Benli, Aziz Durmuş, Aziz Gör, Bağdagül Avcı, Bahadır Altan, Bahadırhan Kuru, Bahri Gül, Bahri Yeşilyurt, Banu Acun, Banu Can, Basri Yılmaz, Bedahet Tosun, Begüm Özkaynak, Begüm Yavuz, Behçet Özaradı, Belgin Koç, Belma Fırat, Beren Azizi, Berkan Kaya, Bestami Çorapçı, Betül Ağca, Betül Tanbay, Beyhan Dehmen, Bige Keşmir, Bilal Şadi Oğuz, Bilge Öztürk, Bilge Seçkin Çetinkaya, Bilgehan Oğuz, Binnaz Toprak, Burhan Çalık, Burhan Ersan, Burhan Özkan, Burhan Şenatalar, Bülend Tuna, Bülent Danışoğlu, Bülent Yılmaz, Büşra Çiçek, Büşra Sanay, C. Murat Özgünay, Cafer Doğan, Cafer Sezer, Cahide Özer, Cahit Mete, Can Çınar, Can Ekinci, Candan Göksenin, Canset Oral, Celal F.Sayarer, Celal Gümüş, Celal Kılıç, Celal Saraçoğlu, Celal Şelte, Celal Yıldırım, Celal Yılmaz, Celalettin Can, Cemal Candaş, Cemal Karabil, Cemal Mehmethanoğlu, Cemal Yıldız, Cemil Galioğlu, Cemil Günay, Cemile Güleç, Cemile Mavioğlu, Cengiz Arın, Cengiz Erdinç, Cengiz Karakuş, Cengiz Yağız, Cengizhan Güngör, Cenk Güray, Cevdet Akgün, Ceyda Can, Ceylan Özerengin, Christos Georgisdis, Cihan Terlan, Cihangir Oral, Cihat Sevim, Coşkun Kuday, Cumhur Bilgensoyüstün, Cumhur Kurşun, Çağla Gillis, Çağrı Sarı, Çetin Ali Nergis, Çiğdem Çelik, Çiğdem Tuğ, Davut Dede, Demet Güzel, Deniz Erdoğdu, Deniz Mukan, Deniz Tartıcı, Deniz Türkali, Denizcan Abay, Devrim Umut Aslan, Dilek Belger, Dilek Erkey, Dilek Gökçin, Dilek Gül, Dilek Hattatoğlu, Dilek Kıroğlu, Dilek Pamir, Dilek Yaman, Doğan Çetinkaya, Doğan Dündar, Doğan Özkan, Dumrul Sabuncuoğlu, Durmuş Gonca, Dursun Bulut, Ebru Nuhoğlu, Ebru Yıldırım, Ekrem Aslan, Ekrem Kılıç, Elçin Aykaç, Elif Aytaç, Elif Turan, Emek Erez, Emin Durmaz, Emin Ekinci, Emin Kaplan, Emin Toprak, Emin Yaşar, Emine Çiftçi, Emine Gelalmaz, Emine İğcioğlu, Emine Renda, Emine Uşaklıgil, Emine Ülker, Emine Yenilmez Aydemir, Emrah Yılmaz, Emre Altun, Emre İçözü, Emre Turan, Enes Atila Pay, Engin Deniz, Enver Şahin, Enver Temiz, Ercan İpekçi, Ercüment Akdeniz, Ercüment Yıldız, Erdal Dalgıç, Erdal Kılıçkaya, Erdinç Karagöz, Erdoğan Aydın, Erdoğan Dilber, Erdoğan Tanyel, Ergin Cinmen, Erkan Aydoğanoğlu, Erol Köroğlu, Ersin Bolkol, Ertuğrul Barka, Ertuğrul Basmacı, Ertuğrul Günay, Esin Alptuna, Esin Görgülü, Esra Çiftçi, Esra Koç, Esra Mungan, Eşber Yağmurdereli, Evren Altınel, Eylem Tuncaelli, Eyyüp Sabri Özdündar, Fahrettin Filiz, Fahriye Muzaffer Kurşuncu, Faruk Özkılınç, Faruk Sevim, Faruk Tokur, Faruk Tunçbilek, Fatih Aydın, Fatma Akdokur, Fatma Bostan Ünsal, Fatma Kuyucu, Fatma Tosunoğlu, Fatmagül Berktay, Fatoş Ertür Terzioğlu, Ferhat Tunç, Feridun Yücel, Ferit Barut, Ferzan Bayramoğlu, Fethiye Çetin, Feyha Karslı, Feyyaz Kurşuncu, Feyzullah Mızrak, Fırat Çoban, Figen Aytekin, Figen Çalıkuşu, Figen Öcal, Fikret Güneş, Filiz Egel, Filiz Kerestecioğlu, Filiz Şahin, Filiz Türkçü, Ful Uğurhan, Funda Oral, Funda Şen, Fügen Aybars, Füsun Ertug, Füsun Oğuz, Galip Kırıcı, Galip Yazgan, Galip Yılmaz, Gençay Gürsoy, Gila Benmayor, Gonca Gedikoğlu, Gökçen Tahincioğlu, Göksel Aymaz, Gönül Erdem, Gözdem Gürbüzatık, Gül Bayezıt, Gülay Gün Bilici, Gülayşe Koçak, Gülçin Sürenkök, Gülder Değirmencioğlu, Güler Buğday, Gülfem Karataş, Gülizar İpek, Gülnur Aksop, Gülperi Vural, Gülseli İnal, Gülsen Özkan, Gülsüm Aytül Doğu, Gülsün Yılmaz, Gülşen Gezer, Gülten Dündar, Gülten Sönmez Teber, Gülten Yalçındere, Gülümser Koçak, Güney Şirin, Güniz Tümer, Günseli Kaya, Gürel Çelikel, Gürsel Şamiloğlu, Güven Güzeldere, H. Gül Toral, Habib Ekinci, Hacer Ansal, Hacer Arslan, Hadi Cin, Hakan Altun, Hakan İdman, Hakkı Köse, Hakkı Özdal, Hale Karahan, Hale Tenger, Halil Akıncı, Halil Arslan, Halil Ergün, Halil İbrahim Çetin, Halil İbrahim Karataş, Halil İçöz, Halil Karavelioğlu, Halil Şeref Gökçeoğlu, Halil Yıldız, Halim Bulutoğlu, Halise Batgi, Haluk Kaya, Haluk Özen, Hamide Bezirci, Hamit Göz, Hamza Zeytinoğlu, Handan Haktanır, Hande Bilhan, Hanife Candaş, Hasan Arik, Hasan Ateş, Hasan Aydın, Hasan Demirpençe, Hasan Fehmi Nemli, Hasan Güreliler, Hasan Hüseyin Çatalkaya, Hasan Kara, Hasan Köse, Hasan Öztoprak, Hasan Sevim, Hasan Şükrü Dal, Hasan Turan, Hasan Usta, Hasan Yılmaz, Hasip Kaplan, Hatice Erdoğan, Haydar Ergülen, Hayrettin Pişkin, Hayrettin Tıraş, Hayri K. Yetik, Hayriye Burakçı, Helmut Lutz, Hıdır Derman, Hıdır Dulkadir, Hülya Aslankaya, Hülya Barone, Hülya Demir, Hülya Deniz Ünal, Hülya Key, Hürriyet Karadeniz, Hüsamettin Ersözlü, Hüseyin Acıpınar, Hüseyin Barış, Hüseyin Can, Hüseyin Duman, Hüseyin Eminoğlu, Hüseyin Eroğlu, Hüseyin Gevher, Hüseyin Habip Taşkın, Hüseyin Kesen, Hüseyin Özcan, Hüseyin Parlakgöz, Hüseyin Saçıkara, Hüseyin Saygılı, Hüseyin Tığlı, Hüseyin Topaloğlu, Hüsna Karabulut, Hüsnü Ertung, Hüsnü Gültekin, Hüsnü Okçuoğlu, Işık Hanım Gencay, İbrahim Alfatlı, İbrahim Betil, İbrahim Bilen, İbrahim Coşkun, İbrahim Halil Binici, İbrahim Yalçın, İbrahim Yener, İdil Eser, İdris Kaya, İdris Yıldız, İlay İlkay, İlkay Demir, İlter Sayın, İlyas Karaçayır, İncilay Erdoğan, İrfan Aşık, İrfan Erdoğan, İshak Kocabıyık, İsmail Açıkgöz, İsmail Ağan, İsmail Duygulu, İsmail Gerçek, İsmail Gönen, İsmail Hakkı Bolkol, İsmail Hakkı Sabay, İsmail Türker, İsmail Yılmaz, İsmet Evren, İsmet Hüsrevoğlu, İsmet Yalçınkaya, İsmet Yıldırım, İsmet Yılmaz, İzzet Karadağ, Jamileh Karagüllü, Jini Güneş, Kadir Akın, Kadir Yalçıner, Kağan Şeker, Kahraman Çokkalender, Kasım Kartal, Kazım Güzel, Kazım Nas, Kazım Şaroğlu, Kazım Yazırlı, Kemal Akbulut, Kemal Karaaslan, Kemal Karanfil, Kemal Okutan, Kemal Sagun, Kemal Şenol, Kemal Yalçın, Kenan Güngördü, Kızılca Yürür, Korhan Atay, Kuban Altınel, Kubilay Cenk Karakaş, Kubilay Savaş, Kudret Ünal, Kumru Toktamış, Kurban Ali Gökhan, Kutsal Su, Kuvvet Lordoğlu, Kürşat Tosun, Lale Eralp, Latif Şimşek, Leman Öztürk, Lerzan Özkale, Levent Sarı, Levent Tüzel, Leyla Yavuz, Leyla Yıldız, Lokman Kaya, Lütfi Bağçeci, Lütfi Gölpınar, Lütfiye Bozdağ, M. Fatih Kayagil, M. Hulusi Gökdemir, M. Nuri Doruk, Macit Çopur, Mahir Baloğlu, Mahmut Çelik, Mahmut Emin Avcı, Mahmut Karabulut, Mahmut Korkmaz, Mahmutcan Kara, Maya Arıkanlı Özdemir, Mazhar Aktaş, Mazlum Vesek, Mebuse Tekay, Medeni Yavuz, Mediha Ayhan, Meftun Yücel, Mehmet Ali Coşkun, Mehmet Ali Güngören, Mehmet Antmen, Mehmet Aslan, Mehmet Balyan, Mehmet Bozkurt, Mehmet Çiftçi, Mehmet Çimen, Mehmet Dağaşmaz, Mehmet Emin Karaarslan, Mehmet Fuat Şahinbaş, Mehmet Güç, Mehmet Harman, Mehmet Hepzarif, Mehmet İsimbay, Mehmet Karayılan, Mehmet Karayılmaz, Mehmet Necati Besler, Mehmet Nur, Mehmet Nuray Aydınoğlu, Mehmet Özkan, Mehmet Rasgelener, Mehmet Reşit Öztürk, Mehmet Saçlı, Mehmet Salman, Mehmet Sezek, Mehmet Şemsettin Dikmen, Mehmet Şerafettinoğlu, Mehmet Taşkesen, Mehmet Türkay, Mehmet Uğur, Mehmet Yalçın, Mehmet Yılmaz, Mehmet Yücel, Mehmetali Alhas, Mehtap Özge, Mehtap Sert, Mekiye Görenç, Melek Taylan, Meltem Kılıççı, Meral Bütün, Meriç Eyüpoğlu, Meriç Görece, Mert Aytaç, Mert Büyükkarabacak, Mesut Karaoğlan, Metin Ebetürk, Metin Kahraman, Metin Karakol, Metin Seven, Metin Uzunöz, Metin Ürgün, Metin V. Bayrak, Mevlut Ülgen, Mevlüt Taşbaş, Mine Kılıç, Mine Uygur, Molla Demirel, Muammer Sağır, Muhammet Sami Torun, Muharrem Fidan, Muharrem Şenel, Muhlis Kayar, Muhsin Bostancı, Muhsin Dalfidan, Murat Akaslan, Murat Bilhan, Murat Çavuşoğlu, Murat Güvenç, Murat Özbank, Murat Saklayıcı, Murat Tuncel, Mustafa Argun, Mustafa Cinkılıç, Mustafa Demirkanlı, Mustafa Kaplan, Mustafa Moroğlu, Mustafa Necati Neşe, Mustafa Oğuz Sinemillioğlu, Mustafa Paçal, Mustafa Serdar Kuyucu, Mustafa Sülkü, Mustafa Şener, Mustafa Terzioğlu, Mustafa Tunç, Mustafa Yanılmaz, Mustafa Yılmaz, Mutlucan Güvendir, Muvaffak Kılıçeri, Muzaffer Abdaloğlu, Muzaffer Kazan, Mücella Okyay Saran, Müge Koçak, Müjdat Hoşköseoğlu, Mümtaz Çerçel, Münevver Kaynak Türkmen, Müslüm Uzun, Müslüm Yaman, Müyesser Baş, Müzeyyen Fırat, Naci Akıncı, Nadir Demirel, Nadire Mater, Nail Dertli, Nail Karakaş, Najla Oseiran, Nakiye Boran, Namık Kuyumcu, Namık Tan, Nasır Nesanır, Nazan Aksoy, Nazar Büyüm, Nazım Kement, Nazir Güneş, Nebi Ebci, Necdet Cengiz, Necdet Kılıç, Necdet Koçtürk, Necip Doğu, Necmi Demir, Necmiye Alpay, Nedim Bubani, Nedret Kuran, Nehir Sucu, Nejla Demirci, Nergis Perçinel, Nergiz Savran, Nesim Ovadya İzrail, Nesimi Aygün, Nesrin Aslan, Nesrin Ekinci, Nesrin Nas, Nesrin Sungur Çakmak, Nesrin Şahin, Nesteren Davutoğlu, Neşe Erdilek, Neşe Özgen, Neşe Perihan Kulak, Neşe Yaşın, Neşe Yıldıran, Nevin Kamiloğlu, Nevin Lutz, Nevzat Açan, Nevzat Dolekçekiç, Nevzat Durak, Nevzat Onaran, Nezaket Özpolat Çakır, Nezih Yağar, Nezihe Bilhan, Nigar Erbakan, Nihal Türkan Taş, Nihat Falay, Nil Mutluer, Nil Yüzbaşıoğlu, Nilgün Doğançay, Nilgün Eser, Nilgün Fehim Kennedy, Nilgün Özşahin, Nilgün Tecimer, Nilgün Yurdalan, Nilüfer Duna, Nilüfer Tapan, Nimet Tanrıkulu, Niyazi Zorlu, Nizamettin Aktepe, Nizamettin Sevim, Nur Deriş Ottoman, Nuran Terzioğlu, Nuray Gür, Nuray Sancar, Nurcan Baysal, Nurcan Karasu, Nurettin Çivi, Nurettin Ergin, Nurettin Körg, Nurgün Erdun, Nurhan Süerdem, Nuri Uygur, Nursel Boylu, Nurten Engin, Nurten Erdoğan, Nurten Ertuğrul, Nüket Esen, Oğuz Batum, Oğuz Şaçın, Okşan Güleç, Olgun Altun, Onur Fidangil, Orhan Alkaya, Orhan Benli, Orhan Doğançay, Orhan Taylan, Orhun Çoban, Osman Arslan, Osman Aydın, Osman Güney, Osman Kara, Osman Naci Balta, Osman Okkan, Osman Senemoğlu, Osman Sinan Suner, Osman Sular, Osman Yıldırım, Osman Yılmaz, Osman Zorba, Oya Akıncı, Oya Baydar, Oya Berk, Oya Erar, Oya Yağız, Ömer Cem Hiçyılmaz, Ömer Çağır, Ömer Faruk Altuntaş, Ömer Faruk Kırnıç, Ömer Faruk Köstel, Ömer Madra, Ömer Özkan Özdemir, Ömer Tulgan, Önal Başkaya, Önder Bayram, Önder Birol Bıyık, Önder Eren, Özdemir Aktan, Özer Akdemir, Özer Ülgen, Özgür Metin Demirel, Özgür Müftüoğlu, Özgür Zeybek, Özlem Kaygusuz, Özlem Şahin, Özlem Şekercioğlu, Peri’han Sekban, Perihan Deniz, Peter Yamaros, Pınar Aydınlar, Piraye Antika, Rafet Özdemir, Rahmi Cengizel, Rahmi Yıldırım, Ramazan Gezgin, Ramazan Kırtaş, Rasim Erer, Rasim Özkurt, Ravil Mansur, Recep Akamış, Recep Öz, Recep Tepe, Remzi Çelik, Rengin Uz, Reşat Özer, Reşit Canbeyli, Reşit Sümbül, Reyan Tuvi, Reyhangül Baloğlu, Rıfat Yüzbaşıoğlu, Rifat Roni, Ruhi Demiray, Rümeyşa Çamdereli, Saadet Sorgunlu, Sabahat Yavuz, Sabahattin Derya Pekşen, Sabiha Balık Apaydın, Sadık Şahin, Sadık Topal, Sadun Bora, Sadun Sönmez, Sağman Kayatekin, Saim Engin, Saime Erkal, Sait Big, Sait Çetinoğlu, Sait Ölmez, Salih Akbaş, Salih Özturk, Salim Şen, Salman Kaya, Salman Salman, Samet Mengüç, Satulu Can, Savaş Devrim Şahin, Savaş Ertunç, Secarettin Şimşek, Seda Alçınar, Sedat Akın, Sedat İnal, Sedat Kalaba, Sedat Sırrı Kadem, Sedat Yavaş, Selahattin Bölükbaş, Selahattin Koçak, Selahattin Nesipoğlu, Selen Servi, Selim Akyıldız, Selma Güngör, Selma Gürkan, Selma Özülker, Selman Büyükaşık, Sema Bayraktar, Sema Bulutsuz, Sema Evin, Sema Gülez, Sema Suntek Genç, Sema Uğur, Semih Bilgen, Semra Eker, Semra Pelit, Semra Somersan, Semra Ulusoy, Semrin Keskin, Sena Güleç, Sena Kaleli, Serap Aslan Yakut, Serap Kayhan, Serap Topuz, Sercihan Alioğlu, Serdar İşsever, Serdar Keskin, Serdar Koçman, Serdar Seçkin, Serhat Aral, Serhat Karagülle, Serpil Bayar, Serpil Savumlu, Serpil Şenoğlu, Serra Çalık, Serra Yılmaz, Servet Ali Çınar, Seval Bulutoğlu, Sevgi Çekiç, Sevil Baştürk, Sevil Çakmak Bilgin, Sevil Peach, Seydi Fırat, Seyfi Cansu, Seyfi Karataş, Sezai Yavaş, Sırrı Ayhan, Sibel Asna, Sibel Özbudun, Sina Akyol, Sina Hıdır, Sinan Araman, Sinan Kılıç, Sinan Tutal, Suat Bozkuş, Sumru Karaer, Suna Aşkın Turan, Süheyla Esinsel, Süleyman Çelebi, Süleyman Eryılmaz, Süleyman Karataş, Süleyman Kürek, Süleyman Şadi Gür, Süleyman Ülker, Süreyya Kemal Çakıroğlu, Şahika Yüksel, Şahin Tekgündüz, Şahin Tınaş, Şakir Bilgin Balkan, Şanar Yurdatapan, Şebnem Oğuz, Şehbal Şenyurt Arınlı, Şenay Aydemir, Şenay Beytaş, Şener Ekiz, Şener Macit, Şengül Yüksel, Şengün Kılıç, Şentürk Gülener, Şerife Kazan, Şerife Kılıç, Şevket Günter, Şevki Yıldız, Şevval Kılıç, Şeyda Özil, Şeyhmus Doku, Şirin Avcı, Şükriye Ercan, Tacim Çiçek, Tahir Cebecioğlu, Tahir Şilkan, Tahsin Yeşildere, Talat Kırış, Tamer Selçuk, Taner Oğuzgiray, Tarık Altun, Tarık Bayazıt, Tarık Kayakan, Tatyos Bebek, Tayfun Işıldar, Tayfun Mater, Tayfur Haktan, Tayfur Vardar, Temel Demirer, Temel İskit, Temur Taşdemir, Tenziye Acar, Tevfik Kaçar, Tevfik Kemal Üçbaş, Tilbe Saran, Timuçin Solgun, Tuba Öztek, Tuğba Kıratlı, Tuğba Temel, Tuğrul Eryılmaz, Tuğrul Keskin, Tuna Altınel, Tuna Atalay, Tuncay Çelik, Turan Parlak, Turap Günay, Turgay Gezer, Turgut Üzüm, Tülay Elçi, Tülin Danış, Tülin Hadi, Tülip Karamanbey, Tümay İmre, Türkan Sabuncu, Ufuk Uras, Uğur Koca, Uğur Tunçay, Umut Özdoğan, Uygur Erol, Uygur Orhan, Ülker Bilgin, Ülkü Işık, Ülkü Sağır, Ümit Aktaş, Ümit Erkol, Ümit Kıvanç, Ümit Pamir, Ümit Yaşar Işıkhan, Ünal Çakır, Ünal Karasu, Ünsal Dinçer, Üstün Ergüder, Üstün Güvener, Vahap Çelik, Varol Kazan, Vecdi Sayar, Vedat Akın, Vedat Şentöregil, Vejdi Çiçek, Veysel Birlik, Vicdan Siyasi, Viki Çiprut, Yahya Karagöl, Yalçın Alaca, Yalçın Ergündoğan, Yaman Öğüt, Yaprak Zihnioğlu, Yasemin Bektaş, Yasin Keskin, Yaşar Çiçekdemir, Yaşar Morpınar, Yaşar Orhan, Yaşar Yıldız, Yavuz Baydar, Yavuz Okçuoğlu, Yeşer Sarıyıldız, Yeşim Atamer, Yeşim Dağgeçen, Yeşim Yağcı Silahtar, Yeter Keskin, Yılmaz Bayezıt, Yiğiter Uluğ, Yunus Bircan, Yunus Pıtırlı, Yurdanur Atadan, Yusuf Akbaş, Yusuf Çakır, Yusuf Kaptan, Yusuf Köse, Yusuf Ziya Can, Yusuf Ziya Sekban, Yücel Demirer, Yücel Tunca, Yüksel Akgün, Yüksel Bircan, Yüksel Okyay, Zafer Yılmaz, Zait Gülaçtı, Zekeriya Demirtaş, Zeki Murat Güneş, Zeki Sinan Doğan, Zeki Yalçındere, Zekiye Kürkçüoğlu, Zeliha Altuntaş, Zeliha Deniz, Zerrin Küpçü, Zeynel Aslankaya, Zeynep Akıncı, Zeynep Atikkan, Zeynep Kadirbeyoğlu, Zeynep Oral, Zeynep Sabuncu, Zeynep Sert, Zeynep Tanbay, Zeynep Tozduman, Zihni Karaçay, Zuhal Atanan, Zuhal Macit, Zuhal Orhun, Zülfü Livaneli.