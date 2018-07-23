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Aydın Efeler'de minibüs sulama kanalına devrildi

Aydın Efeler'de sulama kanalına devrilen minibüsün sürücüsünü itfaiye ekipleri kurtardı. Minibüsün üzerinde suda 150 metre sürüklenen Şenol, 1 saat kurtarılmayı bekledi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 18:45
Aydın Efeler'de minibüs sulama kanalına devrildi

Aydın Efeler'de 34 yaşındaki Baytekin Şenol'un kullandığı 09 EK 374 plakalı minibüs, Çeştepe Mahallesi Geri Gönderme Merkezi mevkisinde sulama kanalına devrildi.

Suda yaklaşık 150 metre sürüklenen minibüsün sürücüsü, kendi imkanlarıyla aracın üzerine çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, kanalın etrafındaki telleri keserek merdiven yardımıyla sürücüyü kurtardı.

Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 18:45
  1. Aydın

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