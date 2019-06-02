Aydın Doğan gitti, kafası kaldı! Kanal D'den eşcinsel sapkınlığı meşrulaştıran sözde yarışma!

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Yurt dışından devşirilerek Türkiye'ye uyarlanan ve Ramazan ayı ile eş zamanlı başlatılan 'Benimle Söyle' adlı yarışma programında eş cinsel sapkınlar meşrulaştırılarak milyonlara sergileniyor. Programın sunuculuğunu 'Pezevenk Müjdat'ın 'sanat okulunda' yetişen sözde oyuncu Enis Arıkan yapıyor. Arıkan, özellikle magazin dünyasında 'oynadığı filmlerdeki gay ve travesti rolleri' ile tanınıyor.

Program sunucusu 'Pezevenk Müjdat'ın öğrencisi!

Yarışma programının açıkça bilinen iki eşcinsel jurisinden birisi sapkın travesti Ayta Sözeri. Diğeri ise gay olduğunu tüm kamuoyuyla paylaşan sözde şarkıcı Nuri Harun Ateş. Ateş geçmişteki bir röportajında kendisini sapkınlığı nedeni ile eleştirenlere verdiği cevabında "İnsanlar müziğe çok muhafazakâr yaklaşıyor. Bu ayrıştırıcılığa karşıyım." ifadeleri ile kendisini meşrulaştırmaya çalışmasıyla biliniyor.

On bir ayın sultanı Ramazan ile eş zamanlı başlattılar

Programda Türk örf ve adet yapımızla ilişkisi olmayan şarkı türleri, giyim tarzları ve yapılan sohbetler de dikkat çekerken, söz konusu sözde yarışmanın on bir ayın sultanı Ramazan ile eş zamanlı başlaması da gözlerden kaçmıyor. Bu arada izleyiciler tarafından Kanal D'nin 212 478 00 88 numaralı hattına ve RTÜK'e yapılan yüzlerce şikayete rağmen 'eşcinsel sapkınlar' ekranlar önünde Türk toplumuna