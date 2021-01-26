Aydın Didim’de 1974 m² arsa mahkemeden satılık
Yerleşimin her geçen gün arttığı Akbük’te 1974 m2 arsa mahkemeden satılığa çıkarıldı. Çarşıya, sahile yakın olan arsaya sakin bir hayat sürmek isteyenlerin rağbet göstermesi bekleniyor.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilanda arsayla ilgili olarak “Aydın İl, Didim İlçe, Akbük 645 Ada, 1 Parsel (Yeni 4045 ada 1 parsel) 1.974,24 m2 yüzölçümlü, 4 cephesinden imar yoluna cepheli, imar yollarının açık olduğu, çevresinde çok sayılı yazlık sitelerin mevcut olduğu, çarşıya, sahile, eğlence kafe alanlarına, denize 1,5 km uzaklıkta bulunan arsadır” denildi.
Muhammen bedeli 1.480.000 TL olan arsanın ilk ihalesi 10.03.2021 tarih ve saa 11:00’de Didim Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı işleri Müdürlüğü odasında yapılacak.
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