Aydın-Denizli Otoyolu Projesi ihalesi

ANKARA (AA) - Aydın-Denizli Otoyolu Projesi için Powerchina International Group Limited, Powerchina Road Bridge Group Co. Ltd., Özgün İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığınca 17 yıl 9 ay 18 gün işletme süresi teklifi sunuldu.

Yap-işlet-devret (YİD) modeliyle ihale edilen Aydın-Denizli Otoyolu Projesi için Karayolları Genel Müdürlüğü salonunda teklifler alındı.

Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tutaş başkanlığında yapılan ihale için 2'si yabancı, 3'ü yerli, toplam 5 şirket ihale dokümanı satın aldı.

İhale için Powerchina International Group Limited, Powerchina Road Bridge Group Co. Ltd, Özgün İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığı teklif sundu. Konsorsiyum tarafından Aydın-Denizli Otoyolu Projesi için 5 milyar 292 milyon 205 bin 804,13 lira yatırım tutarı, 3 yılı yapım olmak üzere 17 yıl 9 ay 18 gün işletme süresi teklifi verildi.

- Aydın-Denizli Otoyolu Projesi

İhalesi yapılan kesim, İzmir'den Antalya'ya (Alanya) kadar kesintisiz ulaşım sağlayacak otoyolun 154 kilometrelik ikinci etabını kapsıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu ile sonraki etaplarda ihalesi yapılacak Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyollarının tamamlanmasıyla İzmir-Antalya hattındaki 580 kilometrelik devlet yolunda 6-7 saat süren seyahat, 440 kilometrelik otoyolla 3-3,5 saate inecek.

Otoyol bünyesinde 19 köprülü kavşak, 33 köprü, 19 viyadük ile 5 hizmet tesisi yer alacak. Geçişler 5 avro/sent olarak ücretlendirilecek.



İhalenin sonucu, dokümanların ayrıntılı incelenmesi ve Görevlendirme Komisyonu kararıyla resmiyet kazanacak.