Aydın, büyükşehirle bahara rengarenk giriyor

AYDIN (İHA) – Korona virüsü salgını nedeniyle vatandaşlar evlerinden çıkamasa da Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın’ı daha da güzelleştirmeye devam ediyor.

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte Aydın bahar çiçekleriyle renklendirilirken, peyzaj çalışmalarına da devam ediliyor. İlçelerde budama, genel temizlik ve yeni peyzaj alanlarının belirlenmesi de yapılıyor. İncirliova ve Didim’deki çalışmaları ilçelerin belediye başkanları da inceledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi bir taraftan salgına karşı tedbirler almaya devam ederken bir taraftan da Aydın’ı güzelleştirmeyi sürdürüyor. Aydın genelinde çiçeklerin bakımı, yeni çiçek dikimleri, ağaçların budanması, peyzaj alanlarının bakımına devam ediliyor. Yapılan çalışmaları İncirliova’da İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ve Didim’de de Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay inceledi. İncelemelerde ilçeleri daha da güzelleştirmek için yeni peyzaj alanları belirlendi. Belediye başkanları Aydın’ı güzelleştirmeye devam eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.