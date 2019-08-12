0553 313 94 23

Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

12 Ağustos 2019 Pazartesi 23:19
Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı


AYDIN (AA) - Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Mavi-beyazlı takım, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanı Mimar Sinan Salonu'nda gerçekleştirdi.

Antrenör Alper Hamurcu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, milli takımlarda bulunan 5 oyuncu yer almadı.

Hamurcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımda yeni isimlerin çokluğuna dikkati çekerek, geçen sezonki kadrodan sadece 3 oyuncunun bulunduğunu belirtti.

Sezon hazırlıklarına başladıklarını aktaran Hamurcu, "Önümüzde 9 haftalık bir süreç var. Milli takımdaki görevimden dolayı bir hafta takımla birlikte olacağım. Şu anda 10 oyuncuyla çalışıyoruz. Üç yabancı, iki Türk oyuncumuz, şampiyonalardan dolayı yoklar." diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 23:19
  1. Aydın Büyükşehir Belediyespor
  2. Vestel Venus Sultanlar Ligi
  3. yeni sezon

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Canan Karatay: Bol bol yiyin
    1. Canan Karatay: Bol bol yiyin
    2. Arjantin'de ön seçim sonuçları..
    3. İnsan Hakları İzleme Örgütünden..
    4. Zanka ile tedavi süreçleri devam eden..
    5. Andy Murray mağlubiyetle döndü
    6. Antalyaspor'da Göztepe mesaisi
    7. Kaçan kurbanlık dana markete girdi
    8. Kuveyt Meclis Başkanı'ndan İsrail'e..
    9. Galatasaray’dan futbolu bırakan Wesley..
    10. Sünnet düğününde maganda kurşunu ağır..
    11. Göçmenlere yeşil kartı zorlaştıran..
    12. Valencia, Mangala'yı kadrosuna kattı
    13. Mehmet Ali Şahin'den o isme uyarı:..
    14. Falcao'dan Galatasaray açıklaması: Şu..
    15. Aşkale’de cemevi açıldı
    16. Lekima tayfunu Çin’i vurmaya devam..
    17. Kasımpaşa'da Trabzonspor maçı..
    18. Pedro Martins: "Başakşehir çok..
    19. Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor
    20. Paniğe kapıldı ters şeritten gitti
    21. Denizlispor, Modou Barrow’u kiralık..
    22. Pakistan Hindistan'ın Cammu Keşmir'de..
    23. Dünya Plaj Güreşi Dünya Şampiyonu..
    24. Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni..
    25. Marmara Adalar Belediye Başkanı..
    26. M. Başakşehir, Olympiakos maçına hazır
    27. Mersin’de ‘Roman Çocuk Festivali’
    28. Dünyayı ayağa kaldıran gelişme!..
    29. Burhaniye’de otomobil takla attı: 3..
    30. Okan Buruk: "Hiçbir şekilde inancımızı..
    Dünyaca ünlü Türkolog: Onlar gibisi gelmedi!
    Dünyaca ünlü Türkolog: Onlar gibisi gelmedi!
    Mesut Özil'e saldıranlar bakın kim çıktı!
    Mesut Özil'e saldıranlar bakın kim çıktı!
    Yeni kabinede MHP'li bakanlar olacak mı? Resmi açıklama geldi
    Yeni kabinede MHP'li bakanlar olacak mı? Resmi açıklama geldi
    İçi teröristlerle dolu kamyon havaya uçuruldu: 20 ölü!
    İçi teröristlerle dolu kamyon havaya uçuruldu: 20 ölü!
    Baş parmağını kaldıran Trump'a sert eleştiri! 'Normal değil!'
    Baş parmağını kaldıran Trump'a sert eleştiri! 'Normal değil!'

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Ziraat Katılım aktiflerini artırdı
    Ziraat Katılım aktiflerini artırdı
    RTÜK'ün denetim kararı sonrası anket yapıldı: Katılımcıların yüzde 78'i Netflix'ten ayrılacak
    RTÜK'ün denetim kararı sonrası anket yapıldı: Katılımcıların yüzde 78'i Netflix'ten ayrılacak