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Aydın Büyükşehir Belediyesi’den renkli kutlama

Aydınlılar, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Hayko Cepkin konseriyle 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:25
Aydın Büyükşehir Belediyesi’den renkli kutlama

Aydınlılar, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Hayko Cepkin konseriyle 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı. Zaferin 97. yıldönümünde düzenlenen konserle vatandaşlar şenlik havasında bir gece yaşadı. Konseri on binlerce Aydınlı izledi.


Konser öncesinde ise Atatürk Kent Meydanı’ndaki havuzda Kurtuluş Savaşı temalı ışıklı ses gösterisi düzenlendi. Konseri ellerinde bayraklarla bekleyen Aydınlılar sanatçının sahneye çıkmasıyla birlikte coşkuya teslim oldu.


Sahneye çıkan Hayko Cepkin ise Aydınlılara unutulmaz bir akşam yaşattı. Gerek konser içeriği gerek sahne gösterisiyle tam not alan Hayko Cepkin, konser sonrasında Aydınlıların 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı. Konserde ışık ve ateş gösterilerine de yer verilirken, "Melekler" şarkısında ise sahneye bir semazen çıkarak gösteri gerçekleştirdi. Aydınlılar genciyle yaşlısıyla sanatçının birçok şarkısını hep bir ağızdan seslendirdi.


Vatandaşlar, düzenlenen konserle 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladığı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.


Konserin ardında da havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:25
  1. konser
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