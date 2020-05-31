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Aktüel

Aydın BŞB’den Didim’e ücretsiz spor etkinliği

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür dairesi başkanlığınca Didim’de hafta içi her gün spor etkinliği başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 19:08:52 -
Aydın BŞB’den Didim’e ücretsiz spor etkinliği

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür dairesi başkanlığınca Didim’de hafta içi her gün spor etkinliği başlatıldı.


Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim’de ücretsiz spor etkinliğine başladı. Büyükşehir belediyesi Kültür dairesi başkanlığınca başlatılan sportif etkinlikte hafta içi her gün saat 08:00 ila 10:00 saatleri arasında Didim Belediyesine ait İnönü bulvarı üzerindeki halı sahada gerçekleştiriliyor. Büyükşehir belediyesi eğitmeni Cemil Eren tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek yapılıyor. Herhangi bir kayıt işlemine gerek kalmadan 0-18 ve 65 yaş üst hariç tüm vatandaşların katılabildiği ücretsiz olarak katılabildiği sportif etkinliklerinde ısınma hareketlerinin ardından esneme, gevşeme ve kas hareketleriyle vatandaşların güne sağlıklı bir şekilde başlamaları sağlanıyor.

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