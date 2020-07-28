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Aydın bayram namazı saat kaçta? | Aydın kurban bayram namazı saati kaçta 2020

Kurban bayramı namazı saat kaçta? Kurban bayramının ilk günü bu sene 31 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Vatandaşlar internette “Kurban bayramı namazı saat kaçta?” , “Bayram namazı saat kaçta 31 Temmuz” , “Bayram namazı saati” , “Aydın bayram namazı saat kaçta?” , “Aydın kurban bayramı namaz saati kaçta?” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 11:46:00 -
Aydın bayram namazı saat kaçta? | Aydın kurban bayram namazı saati kaçta 2020

Mübarek kurban bayramı 31 Temmuz Cuma-3 Ağustos Pazartesi günlerine denk geliyor. Vatandaşlar bayrama kısa bir süre kala bayram namazının saat kaçta kılınacağını araştırmaya başladı. Aydın’da yaşayan vatandaşlar bayram namazının kaçta kılınacağını inceliyor.

Aydın bayram namazı saat kaçta? | Aydın kurban bayram namazı saati kaçta 2020

Aydın’da bayram namazı saat 06:43’te kılınacak

İl il bayram namazı saatleri için tıklayınız

Teşrik tekbiri nedir?

Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501). 

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