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Aktüel

Aydın basını Korona testinden geçti, sonuçlar herkesi rahatlattı

Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de ölümlere neden olan Korona virüs (Kovid-19) salgınına rağmen Aydın’da gece gündüz alanda olan gazeteciler Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafında testten geçirildi.

2020-04-23 16:41:27 -
Aydın basını Korona testinden geçti, sonuçlar herkesi rahatlattı

Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de ölümlere neden olan Korona virüs (Kovid-19) salgınına rağmen Aydın’da gece gündüz alanda olan gazeteciler Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafında testten geçirildi.


Gazetecilerin hem kendilerini hem de çevresindekileri koruması ve gerektiğinde erken müdahale için Efeler İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen testlerde, kan örneği veren tüm gazetecilerin Korona virüsü taşımadığı belirlendi.


Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz, görevleri dolayısıyla bu zorlu süreçte te alanda olan gazetecilerin daha dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini belirterek bu süreçte basın çalışanlarının beslenmelerini de dikkat etmelerini istedi.


Aydınlı gazeteciler de Aydın İl ve Efeler İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

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