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Kültür - Sanat Aydın Başar'ın yeni kitabı Asalet yayınlarından çıktı!
Kültür - Sanat

Aydın Başar'ın yeni kitabı Asalet yayınlarından çıktı!

Aydın Başar'ın kaleme aldığı ve içinde birbirinden önemli hatıra, alıntı ve nakiller bulunan "İrfan Yolculuğu" kitabı raflardaki yerini aldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 14:27:00 - 2020-12-16 14:28:04
Aydın Başar'ın yeni kitabı Asalet yayınlarından çıktı!

Aydın Başar'ın yazdığı önemli şahsiyetlerden birçok hatıra, alıntı ve nakiller bulunan "İrfan Yolculuğu" kitabı Asalet Yayınları'ndan çıktı.

Arka kapak yazısında şöyle denildi;

"Bu mütevazı çalışmada Ali Fuad Başgil, Nureddin Topçu, Necip Fazıl Kısakürek, Osman Yüksel Serdengeçti, Muhammed Hamidullah ve Sâmiha Ayverdi gibi önemli şahsiyetlerle bizzat görüşenlerden dinlediğimiz çok sayıda kıymetli hatıra bulunmaktadır. Bediüzzaman Said Nursi, Şeyhülislam Mustafa Sabri, Mehmed Akif Ersoy, Babanzade Ahmed Naim, Tahirü’l Mevlevi, Mehmed Zahid Kotku, Sami Ramazanoğlu, Mahmud Esad Coşan, Necmeddin Erbakan ve Sabahaddin Zaim gibi son devrin abide şahsiyetlerine dair arşiv değeri taşıyan birçok önemli bilgiyi çalışmamızda bulabilirsiniz. Bunların yanı sıra başta Mehmed Şevket Eygi olmak üzere, Kadir Mısıroğlu, Emin Işık, Mahmut Toptaş, İhsan Süreyya Sırma ve Dursun Gürlek gibi üstadlarımızdan yaptığımız nakiller kitabımıza ayrı bir değer katmaktadır.

Kendi irfanımıza dönmek ve irfan dünyamızı keşfetmek isteyenler için faydalı olmasını temenni ederiz."

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