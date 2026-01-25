  • İSTANBUL
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Osman Selçuk Aldemir Hastane kapattı! Sebebini duyunca hak vereceksiniz

Vatandaşın "hasta bakılmıyor" feryadı üzerine harekete geçen Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Osman Selçuk Aldemir, tebdil-i kıyafetle gittiği poliklinikte karşılaştığı skandal manzara sonrası neşteri vurdu; halka hizmet yerine keyif süren personelin maskesini düşüren Rektör Aldemir, usulsüzlüğe geçit vermeyerek hastaneyi kapattı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Osman Selçuk ALDEMİR, yönetimdeki kararlılığı ve halkın yanındaki duruşuyla Türkiye’ye örnek olacak bir hamleye imza attı. Vatandaşlardan gelen "Kuşadası Diş Polikliniği’nde muayene yapılmıyor, hastalar geri çevriliyor" şikayetlerini bizzat yerinde incelemek isteyen Rektör ALDEMİR, kimliğini gizleyerek sıradan bir vatandaş gibi polikliniğin yolunu tuttu.

 

Ellerinde sigarayla "Bakmıyoruz" dediler!

Tebdil-i kıyafetle polikliniğe giren ve diş ağrısı çektiğini belirterek muayene olmak isteyen Rektör ALDEMİR, karşılaştığı manzara karşısında adeta şoke oldu. Mesai saatinde halka hizmet etmesi gereken personelin, ellerinde sigaralarla keyif sürdüğü ve vatandaşa hizmet götürmek yerine lakayıt bir tavırla "Hasta bakmıyoruz" diyerek kapıyı gösterdiği görüldü.

 

Devletin imkanlarını sömürenlere geçit yok

Personelin aymazlığı karşısında daha fazla sessiz kalmayan Osman Selçuk ALDEMİR, gerçek kimliğini açıklayarak adeta bir ibret vesikası sundu. Karşısında rektörü gören personelin yaşadığı şaşkınlık ve korku kameralara yansımazken, Rektör ALDEMİR’in sert sözleri poliklinik duvarlarında yankılandı: "Halka hizmet etmeyen, Devleti israfa uğratan bu kurum ve çalışanlar burada olmamalı!"

 

Aynı gün kapısına kilit vuruldu

Milletin vergileriyle maaş alıp millete sırtını dönen zihniyete müsamaha göstermeyen Rektör ALDEMİR, skandalın yaşandığı polikliniği aynı gün içinde kapattı. Görevini ihmal eden personeller hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenilirken, hastanenin yönetim kadrosu ve doktor kadrosunun tamamen değiştirileceği açıklandı.

 

Milletin derdiyle dertlenmeyenlerin devlet kurumlarında barınamayacağını kanıtlayan bu hamle sonrası, hastanenin liyakatli ve hizmet odaklı yeni bir kadroyla en kısa sürede tekrar halkın hizmetine açılacağı bildirildi.

Yorumlar

Neco

Bütün devlet hastaneleri böyle

Akın

Memuriyetlerini yakın aldıkları maaşları faizi ile geri alın haram zıkkım olsun işini layığı ile yapmayanlara. Allah belalarını versin ki yerine hak edenler gelebilsin, onun bunun torpili ile memur olanlardan hizmet beklemek enayilik. Devlet tüm kurumları özelleştirmeli ki kaliteli hizmet alabilelim. Özel sektör tek kalemde çöpe atar bunları.
