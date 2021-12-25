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Ekonomi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Ekonomi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden 21 Öğretim Görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-25 15:03:00 -
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi çeşitli birimlerine, 10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" in ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacak.

İLAN TAKVİMİ 

İlk Başvuru Tarihi : 24.12.2021
Son Başvuru Tarihi : 07.01.2022
Ön Değerlendirme İlan Tarihi : 13.01.2022
Giriş Sınav Tarihi : 20.01.2022
Nihai Değerlendirme Tarihi : 25.01.2022
Başvuru Tipi : Şahsen / Posta
Başvurunun Yapılacağı Yer : Her kadro için ilan metninde belirtilen birime başvuru yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız


 

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