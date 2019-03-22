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Aydın Adalet Ormanı’nda fidanlar toprakla buluştu

AYDIN (İHA) – Aydın Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumu ile Aydın Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğinde oluşturulan ‘Adalet Ormanı’nda ilk fidanlar toprakla buluşturuldu.

22 Mart 2019 Cuma 11:25
Aydın Adalet Ormanı’nda fidanlar toprakla buluştu

AYDIN (İHA) – Aydın Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumu ile Aydın Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğinde oluşturulan ‘Adalet Ormanı’nda ilk fidanlar toprakla buluşturuldu.


Adalet Bakanlığınca 2019 Mart ayı boyunca infaz uygulamaları kapsamındaTürkiye genelinde eş zamanlı olarak 21-26 Mart 2019 Orman Haftası süresince tüm denetimli serbestlik müdürlükleri ve açık ceza infaz kurumlarında Orman Bölge Müdürlükleri ile işbirliği yapılarak ’’Adalet Ormanı’ oluşturulması planlanıyor. Bu kapsamda da Aydın Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumu ile AydınOrman İşletme Müdürlüğü işbirliğincebelirlenen Efeler ilçesi Yağcılar Mahallesi Dallıbel mevkiinde bulunan ormanlıkalanda’Adalet Ormanı’’ oluşturuldu.


Türkiye genelinde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün katılımıyla ağaç dikim etkinliği başlatıldı. Aydın’da düzenlenen etkinlikte Aydın Vali Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Günay, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin,Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Yıldırım, İl Jandarma Komutanı J.Kd. Albay Mesut İnan, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Emin Kamil Özalp, Cumhuriyet Savcısı Emrah Yaldızkaya, dairemüdürleri, açık ceza infaz kurumu personeli, denetimli serbestlik personeli, orman işletme personeli, denetimli serbestlik yükümlüsü ve hükümlülerinkatılımı ile ağaç dikim etkinliği gerçekleştirildi.


Ağaçlandırma çalışmalarının daha sistematik ve koordineli bir biçimde yürütülmesi ve bu çalışmalara hız kazandırılması amacıyla Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce ’’Ağaçlandırma ve koordinasyon Projesi’’başlatıldı.Proje ile hükümlü, yükümlü ve personelde ağaç ve orman sevgisinin pekiştirilmesi, çevre duyarlılıklarının arttırılması, hükümlü ve yükümlünün sosyal faydası daha yüksek olan ağaçlandırma çalışmalarında istihdam edilerek yeniden topluma kazandırılması hedeflendi.


Belirlenen ormanlık alanda Şubat 2019’da ağaç dikim çalışmalarına başlanıldığı ve bu günde ağaç dikimine devam edileceği, ardından dikilen ağaçların bakımının denetimli serbestlik müdürlüğü ve açık ceza infaz kurumunca yapılacağı belirtildi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 11:25
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