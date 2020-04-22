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Aktüel

Aydilge, internet canlı yayınında sevilen şarkılarını çocuklar için yorumlayacak

2020-04-22 21:13:14 -
Aydilge, internet canlı yayınında sevilen şarkılarını çocuklar için yorumlayacak

İSTANBUL (AA) - Genç müzisyen Aydilge, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla internette canlı konser verecek.

Hayati tehlikesi olan hastalıklarla mücadele eden çocuklara yönelik uluslararası bir oluşum olan Bir Dilek Tut Derneğinin Instagram hesabında yayımlanacak konser, 16.00'da başlayacak.

Gün boyunca ünlü isimleri konuk edecek sayfada, masal yazarı Ayşegül Dede 11.00'de çocuklara "Sihirli Fırça" masalını anlatacak.

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