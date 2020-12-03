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Spor Aydeniz Et Balıkesirspor teknik direktör Cihat Arslan'la sözleşme imzaladı
Spor

Aydeniz Et Balıkesirspor teknik direktör Cihat Arslan'la sözleşme imzaladı

Yeniakit Publisher
2020-12-03 18:24:53 -
Aydeniz Et Balıkesirspor teknik direktör Cihat Arslan'la sözleşme imzaladı


BALIKESİR (AA)- TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor, teknik direktör Cihat Arslan ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp yönetimi, Royal Hastanesi Bandırmaspor mağlubiyeti sonrası yollarını ayırdığı Mesut Dilsöz'ün yerine teknik direktörlüğe Cihat Arslan'ı getirdi.

Akşam saatleri kulüp tesislerine gelen Arslan, kendisini kırımızı-beyaz renklere bağlayan 1,5 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Kulüp Başkanı Ümit Arslan'ın da katıldığı imza töreni sonrası kulüp sosyal medya hesaplarından "Balıkesirspor'a hoş geldin Cihat Arslan" yazılı bir görsel paylaşıldı.


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