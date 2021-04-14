Aydem Yenilenebilir Enerji'nin halka arzında talep toplama tarihleri 19-22 Nisan

Halka arzın büyüklüğü ek pay satışı ile birliktetoplamda1,1 milyar TL - 1,3 milyar TL aralığında; şirketin halka açıklık oranı da, ek pay satışı ile birlikte toplam %18,44 olacak.

Konsorsiyum liderliğini Garanti Yatırım, İş Yatırım, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Yapı Kredi Yatırım’ın üstlendiği;Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım’ın eş liderler olarak görev alacağı halka arz, sermaye artırımıve ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek.

Oransal dağıtım yöntemiyle gerçekleşecekhalka arzda,konsorsiyum liderleri ve aracı kurumlar olmak üzere toplam 32 kurum iştirak edecek.

Toplamda 110.000.000TL; ek satış da dahil olmak üzere 130.000.000 TL nominal değerli payı halka arz edecek şirketin 700.000.000 TL olan sermayesi, 5.000.000 TL artırılarak 705.000.000 TL’ye çıkarılacak.

Halka arz sürecinde, hisse başı fiyat aralığı 8,50TL –9,90 TL, talep toplama tarihleri ise 19-22 Nisan olarak belirlendi. Aydem Yenilenebilir Enerji’nin29 Nisan tarihi itibarıyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Halka arz başvurusu SPK tarafından onaylanan Aydem Yenilenebilir EnerjiA.Ş.; Türkiye’nin, tamamı yalnızca yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten en büyük şirketi konumunda.