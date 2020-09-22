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Ekonomi Aydem Yenilenebilir Enerji, Adana'daki 4 santrali için Sıfır Atık Belgesi aldı
Ekonomi

Aydem Yenilenebilir Enerji, Adana'daki 4 santrali için Sıfır Atık Belgesi aldı

Yeniakit Publisher
2020-09-22 15:36:02 -
Aydem Yenilenebilir Enerji, Adana'daki 4 santrali için Sıfır Atık Belgesi aldı

İZMİR (AA) - Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ, bünyesinde faaliyet gösteren Adana'daki Göktaş-1, Göktaş-2, Mentaş ve Toros Hidroelektrik Santralleri için "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sıfır Atık Yönetmeliği'nde yer alan santrallerde israfın önlenmesi, atık toplama alanlarının oluşturulması ve çalışanlara çevreyle ilgili eğitimler verilmesi gibi sorumlulukları yerine getiriyor.

Bu kapsamda, şirketin Adana'daki 4 santraline Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından "Sıfır Atık Belgesi" verildi.

Aydem Yenilenebilir Enerji, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atıkların yerinde toplanarak kaynağında geri kazanımının sağlanması ve böylece çevrenin korunmasının amaçlandığı Sıfır Atık Projesi'nde de öncülük eden kurumlar arasında yer alıyor.

Şirketin, gelecek yıl sonuna kadar diğer 21 yenilenebilir enerji santrali için de belge almayı planladığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şirket olarak şubatta dünyanın en büyük sürdürülebilirlik girişimi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzalayarak gelecek için önemli bir adım atmıştık. Çevresel hassasiyetlere karşı duyarlı bir şirket olarak, santrallerimiz için Sıfır Atık Belgesi almak bu sürecin değerli bir aşamasıdır. Amacımız toplumun ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarının sürdürülebilirliğini gözeten uygulamaları kararlılıkla gerçekleştirmektir."

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