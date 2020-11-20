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Ekonomi Aydem ve Gediz Perakende artık WhatsApp'tan da hizmet verecek
Ekonomi

Aydem ve Gediz Perakende artık WhatsApp'tan da hizmet verecek

Yeniakit Publisher
2020-11-20 12:53:17 -
Aydem ve Gediz Perakende artık WhatsApp'tan da hizmet verecek

ANKARA (AA) - Ege Bölgesi'nin görevli elektrik tedarik şirketleri Aydem ve Gediz Perakende, 5 milyondan fazla müşterisine, WhatsApp iletişim hattıyla hizmet verecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aydem Perakende Aydın, Denizli ve Muğla illerinde, Gediz Perakende ise İzmir ve Manisa illerinde kurumsal WhatsApp iletişim hattıyla müşterilerine fatura ve abonelik işlemleri, bilgi güncelleme, kampanya ve indirimli elektrik gibi birçok konuda hizmet sunacak.

Söz konusu şirketler, müşterilerine çağrı merkezi kanalıyla da hizmet vermeye devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydem ve Gediz Perakende Genel Müdürü Çağdaş Demirağ, teknoloji ve yenilikleri yakından takip ederek, her gün müşterilere daha iyi hizmet sunmak için kanal ve uygulamalarını geliştirdiklerini ifade etti.

Ürün çeşitliliği ve dijitalleşen alt yapıyla yüksek kalitede hizmet ortamı sunmaya çalıştıklarını aktaran Demirdağ, "Yeni WhatsApp servisimiz gibi iletişim kanallarımızı artırarak müşterilerimizin daha kısa zamanda ve daha hızlı şekilde bize ulaşmalarına olanak sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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