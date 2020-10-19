  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Aydem ve Gediz Elektrik'ten "hijyen sertifikası" başarısı
Ekonomi

Aydem ve Gediz Elektrik'ten "hijyen sertifikası" başarısı

Yeniakit Publisher
2020-10-19 12:58:50 -
Aydem ve Gediz Elektrik'ten "hijyen sertifikası" başarısı

ANKARA (AA) - Aydem ve Gediz Elektrik Perakende, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında aldığı mücadele tedbirleri sayesinde "Easy Check Hijyen ve Kovid-19 Önlemleri Sertifikası" almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bağımsız belgelendirme kuruluşu olan USB Certification tarafından verilen sertifikayla, şirketin çalışan ve müşterilerinin sağlığını korumaya yönelik üst seviyede önlemler aldığı denetimlerle de tescillendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydem ve Gediz Perakende Genel Müdürü Çağdaş Demirağ, 5 milyon abone ile 21 milyon tüketiciye hizmet verdiklerini ve bu sorumlulukla kesintisiz ve kaliteli hizmet sürdürmek için çalıştıklarını kaydetti.

Küresel salgının etkilerini çalışma birimlerinde minimum seviyeye indirmek için mücadeleye devam ettiklerini belirten Demirağ, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık tedbirleri için ek bütçeler oluşturarak uluslararası standartlarda hizmet verme gayreti içinde olduk. Çalışmaların neticesi olarak akredite bir kurum tarafından belgelendirildik. Yeni Kovid-19 salgınıyla mücadelemiz sebebiyle Easy Check Hijyen ve Kovid-19 Önlemleri Sertifikası almaya hak kazandık. Çalışanlarımız ve müşterilerimiz il ve ilçe merkezlerinde faaliyet gösteren 140 Müşteri İlişkileri Merkezimize gönül rahatlığı ile gelerek işlemlerini yaptırabilirler. Tüm müşterilerimizden ricam, merkezlerimizde kendileri ve aileleri için uygulanan tedbirlere riayet etmeleridir."

Aydem Elektrik, Aydın, Denizli, Muğla'da, Gediz Elektrik de İzmir ve Manisa'da müşterilerine hizmet sunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şamil Tayyar'dan KKTC seçimlerini tutturamayan Adil Gür'e gönderme
Gündem

Şamil Tayyar'dan KKTC seçimlerini tutturamayan Adil Gür'e gönderme

Gazeteci Yazar ve AK Parti 24, 25, 26. Dönem Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, KKTC seçimlerini bilemeyen A&G Araştırma Şirketi Genel Mü..
Koronavirüste heyecanlandıran gelişme! Seri üretim bandına oturan aşıdan ilk görüntü
Gündem

Koronavirüste heyecanlandıran gelişme! Seri üretim bandına oturan aşıdan ilk görüntü

Pfizer ve BioNTech ilaç şirketlerinin geliştirdiği yeni tip koronavirüse (Kovid-19) aşısının ilk görüntüleri yayınlandı.

Bekir Çoşkun hayatını kaybetti
Gündem

Bekir Çoşkun hayatını kaybetti

Sözcü Gazetesi yazarı Bekir Çoşkun hayatını kaybetti.
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay