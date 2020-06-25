  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Aydem ve Gediz Elektrik'ten fatura borcuna taksit imkanı

Yeniakit Publisher
2020-06-25 11:16:42 -
Aydem ve Gediz Elektrik'ten fatura borcuna taksit imkanı

ANKARA (AA) - Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ ve Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ, elektrik fatura borcuna 9 aya varan taksit imkanı sağlıyor.

Aydem ve Gediz Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, Aydın, Denizli, Muğla'da hizmet veren Aydem Elektrik ile İzmir ve Manisa'da faaliyet gösteren Gediz Elektrik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde elektrik faturalarını ödeyemeyen müşterileri için kredi kartına 9 aya varan taksit imkanı sunuyor.

Bu imkandan yararlanmak isteyen müşteriler, 1 Temmuz'dan önce müşteri ilişkileri merkezlerinden veya online İşlemlerden taksitlendirme işlemi yapabilecek.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Volkswagen Golf
Satılık 2015 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı