Aydem Enerji’nin Kamu İlişkileri Grup Direktörü Altan Kolbay oldu

Yakup Sarıçiçek

Altan Kolbay, Kamu İlişkileri Grup Direktörlüğü görevine getirildi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümü mezunu olan Kolbay, Galatasaray Üniversitesi’nde İletişim Stratejileri ve Halkla İlişkiler ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Executive MBA yüksek lisans programlarını tamamladı. Enerji sektöründe kamu ilişkileri alanında 15 yıllık deneyimi bulunan ve ABD Dışişleri Bakanlığı’nın küresel kamu diplomasisi programı IVLP katılımcısı olan Kolbay, son olarak Turcas Petrol’de Kurumsal İletişim ve Kamu İlişkileri Müdürü & İcra Kurulu Üyesi olarak görev aldı. Kolbay, Aydem Enerji bünyesindeki tüm grup şirketlerinin kamu ilişkilerinden sorumlu olacak.