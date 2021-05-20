AYD'den Türksat'a çağrı: Yabancı medya Türkiye'de kaos üretecek

Yeni Akit ANKARA

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

'KON Tv Telaviv Tv, ÇAY Tv Moskova Tv mi olsun?

"Bugün Anadolu kanallarıyla üyemiz bulunan tüm yerel medya adına basın toplantısı düzenliyoruz. Anadolu Yayıncılar Derneği yerel televizyonların yanında olan bir sivil toplum kuruluşudur. Bizler yerel medyanın sorunlarını dile getiriyoruz. Maalesef bugüne kadar TÜRKSAT uydu fiyatları konusunda yerel medyaya yardımcı olmadı. Ulusal televizyon kanalları ile yerel televizyon kanalları aynı uydu ücretini ödüyor. Burada bir adaletsizlik var. Ulusal televizyon kanallarının reklam gelirleri ile yerel televizyon kanallarının reklam gelirleri bir mi? Bizler belki 10 yıldır TÜRKSAT’a çağrı yapıyoruz. 200’e yakın çağrı yaptık, gittik sohbet de ettik, çaylarını da içtik, çözüm olmadı. Peki ben soruyorum; ulusal televizyon kanalları Kanal D ile Fox ile SHOW TV ile ATV ile, ÇAY TV’nin Kanal Urfa’nın, Kanal Fırat’ın, KON Tv’nin geliri aynı mı? Değil. Lütfen bu adaletsizliği giderin. Yerel medyaya sahip çıkmak bir milli güvenlik meselesidir. Sevgili TÜRKSAT yöneticileri sesimizi artık duyun. Bugün yerel televizyonların adı Telaviv Tv olacaksa Paris Tv olacaksa Moskova Tv olacaksa ekonomik nedenlerden dolayı kapanacak ve yabancı sermaye satın alacaksa bu milli güvenlik sorunu değil midir? Neden yerel medyaya sahip çıkılmıyor?"

'Reuters, DW operasyon çekiyor...'

"Son dönemde yabancı medya mensupları Türkiye’ye geliyor. Türkiye’de operasyon yapıyorlar. DW, Reuters, Associated Pres, Sputnik hükümet aleyhine yayınlar yapıyor. Biz ise milliyiz. Güvenlik, ezan, bayrak, cumhuriyet diyoruz. Bu kanallar Türkiye’de operasyon için artık zemin haline geldiler. Siz yerel medyaya destek olmazsanız, bu kanalların yıkıcı etkisini kim giderecek?"

'Siyonist medya Filistin'i suçlu çıkarttı'

"Filistin’de ne oldu? Bu Reuters dediğimiz, Associated Pres dediğimiz ajanslar Filistinlileri suçlu ilan ediyor. İsrail her gün katliam yapıyor. Buradan İsrail’i lanetliyoruz. Yabancı ajanslar İsrail’i haklı çıkarmak için her şeyi yaptılar. Yerel medyaya sahip çıkmak milli güvenlik meselesidir. Bir an önce bu yanlıştan dönün. Üyelerimiz diyor ki 'pandemi sürecinde bile yardımcı olmadınız' Lütfen taleplerimizi duyun!"

'Bakan Karaismailoğlu'na teşekkür ederiz'

"Sayın Cumhurbaşkanımıza yüzlerce kez teşekkür ediyoruz. Bize her konuda yardımcı oluyor. TÜRKSAT’a bu konuda gerekli talimatlar vermiştir. Ulaştırma Bakanımız bu zor süreçte yerel medyaya reklam desteği vererek ayakta kalmasına büyük katkı sağladı. Ama TURKSAT’tan bir adım yok."

'RTÜK Başkanımız yerel medyayı destekliyor'

"RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Bey her zaman sorunların çözümü noktasında yerel medyanın yanında. Ebubekir Bey görüşmemizde bize dedi ki 'elbette yerel medya ile ulusal medya aynı ücreti ödemesin' Neden? RTÜK ceza verirken bile ulusal kanalların gelirleri yüksek olduğu için daha yüksek ceza veriyor, yerel medyanın gelirleri düşük olduğu için daha düşük ceza veriyor. Lütfen artık yerel medyanın sesini duyun…"