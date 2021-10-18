AYD’den Balaban ailesine Taziye ve Başsağlığı

Beyninde ve karaciğerlerindeki tümör nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Yeni Akit Gazetesi karikatürist ve yazarlarından Yalçın Turgut Balaban’ın hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendik. Anadolu Yayıncılar Derneği olarak merhuma Allah’tan rahmet, Balaban ailesine yakınlarına ve Yeni Akit Gazetesi camiasına başsağlığı, dileriz.

Eserleriyle Türk basın ve fikir dünyasına büyük katkıda bulunan Balaban, pazartesi günleri yayımlanan "Çizgilerle Haftanın Yorumu" ve "Turgut Emin" mahlasıyla kaleme aldığı karikatür ve yazılarla Akit okurlarıyla paylaşıyordu.



Yalçın Turgut Balaban, Şakirin Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

YALÇIN TURGUT BALABAN KİMDİR?

Balaban, Yeni Akit gazetesinde pazartesi günleri yayımlanan "Çizgilerle Haftanın Yorumu" başlıklı karikatürlerin yanı sıra Turgut Emin mahlasıyla yazılarını kaleme aldı.

İstanbul'da dünyaya gelen Balaban, ilk ve orta öğrenimini Erenköy Zihnipaşa İlkokulu, Saint Joseph Lisesi, Eskişehir Atatürk Lisesinde tamamladı.



İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Fransız Filolojisi okuyan usta çizer, ardından İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde maliye bölümünü bitirdi.

İlk çizgileri Yeşilay, Mavi Kırlangıç dergilerinde yayınlanan Balaban daha sonra Milli Gazete'de görev yaptı.



Usta çizer, "Nam-ı diğer Cilet Kamil", "Bir garip devr-i alem" ve "Matbuistan Tarihi" adlı çizgi kuşaklara imza attı.



Gölge dergisini 1975'te yayına hazırlayan ve genel yayın yönetmenliğini yapan Balaban, Yeni Devir gazetesini yayına hazırlayanlar arasında da yer aldı. Balaban, Yeni Devir'de günlük siyasi manşet karikatürün yanı sıra Küçük Büyük Adam serisini çizdi.



Necip Fazıl Kısakürek'in "Kanımdan değil canımdan evladım" dediği Balaban, usta şair ile çalışma arkadaşı ve dostu oldu, Kısakürek'in vefatına kadar Büyük Doğu'da yer aldı.