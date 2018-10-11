AYD'den Akit'e ödül

Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Geleneksel Anadolu Medya Ödülleri’ni kazananlar açıklandı. Yılın Gazete Ankara Temsilcisi ödülüne gazetemizin Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı layık görüldü.

“Ödüller istişare sonucu belirlendi”

Dernek Genel Başkanı Sinan Burhan; Genel Başkan Yardımcıları Nurettin Bay, Hasan Yavuz Bakar ve Zeki Akbıyık ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, bu yıl düzenlenecek ödül töreninde bir ilkin gerçekleştirileceğini belirterek ‘Anadolu’ya Ruh Verenler’ kategorisi oluşturulduğunu kaydetti. Radyo, televizyon, gazete, internet medyası alanlarının yanı sıra ülkemize hizmet eden büyük şair, yazar, bilim adamı ve dava adamlarına ödül verileceğini açıklayan Burhan, “Bu ödüller Anadolu’da hizmet veren yerel gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile yapılan istişare ve oylama sonucunda belirlenmiştir” dedi.

“Reklamlarda yüzde 10 indirime gidiyoruz”

Ödül töreninin 18 Aralık’ta üst düzey katılım ile gerçekleşeceğini belirten Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, geçtiğimiz gün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan “Enflasyonla Topyekün Mücadele” programına yerel televizyon, radyo ve gazeteler olarak destek olacaklarını belirterek, reklamlarda yüzde 10 indirime gittiklerini açıkladı.

İşte ödüle layık görülenler

Yılın Gazete Ankara Temsilcisi - Hacı Yakışıklı - Akit Gazetesi

Yılın İnternet Sitesi - Konhaber.com

Yılın Yerel Televizyon Kanalları- Kanal 33 Mersin- Hatay Hrt

Yılın Yerel Gazetesi- Gap Gündemi - Şanlıurfa

Yılın Genel Yayın Yönetmeni- Vahap Munyar - Hürriyet Gazetesi

Yılın TV Ankara Temsilcisi - Alican Türkoğlu - Show Tv

Yılın Köşe Yazarı - Beril Dedeoğlu- Star gazetesi

Yılın Haber Spikeri - Seda Öğretir - NTV

Yılın Radyocusu - Afrikalı Ali - Kral FM

Yılın İnternet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni- İsa Tatlıcan - Sabah.com.tr

Yılın Televizyon Programı - Gece Görüşü CNN Türk - Hande Fırat

Yılın Araştırmacı - Yazarı Batuhan Yaşar - Türkiye Gazetesi

Yılın TV Genel Yayın Yönetmeni - Abdulhalik Çimen - A Haber

Yılın Projesi - TRT World - İbrahim Eren

Yılın Yazılı Eseri - İbrahim Kalın - John Espesito

Yılın Gazetecisi – Avni Özgürel- Yeni Birlik Gazetesi

Yılın Dergisi - Derin Ekonomi

Yılın Televizyon Yöneticisi - Zekeriya Karaman - Kanal 7

Yılın Sivil Toplum Örgütü - Yeşilay - Mücahit Öztürk