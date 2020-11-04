91 saat sonra, bulunduğu enkazdan kurtarılan 3 yaşındaki ayda gezgin artık hastanede. Peki, Ayda'nın son durumu nasıl?

Ayda'nın sağlık durumu nasıl?

Saatlerce, günlerce beklediği enkazın altından sapasağlam çıkmış, İzmir Depremi’nin bir diğer mucizesi olmuştu. Türkiye'yi sevince boğan ayda, sağlık durumuyla da mutlu etti.

İzmir'deki 6,6'lık depremde, annesi ile enkaz altında kalan ayda gezgin, 91. Saatte kurtarıldıktan sonra hemen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Herkes sağlık durumunu merak etmeye başladı.

Genel sağlık durumu iyi olan Ayda halen yoğun bakımda tutuluyor. Yapılan ilk açıklamada, genel sağlık durumunun iyi olduğu, tomografigisinin temiz olduğu ve iç kanama belirtisi olmadığı belirtildi. İlk kontrollerin ardından odaya alınan ayda, kameralara da el salladı.

İzmir'deki depremin ardından 91'inci saatte Rıza Bey Apartmanı enkazından sağ olarak çıkarılan 4 yaşındaki Ayda Gezgin'in Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.

Bugün Hastaneden yapılan açıklamada minik Ayda'nın genel durumunun iyi, bilincinin açık olduğu ve yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ile birlikte Ayda'yı ziyaret eden Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, minik Ayda'nın durumu hakkında bilgi aldı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisinde ilk kontrollerinin yapılarak tedaviye başlanan Ayda Gezgin'in genel sağlık durumunda bir sorun bulunmamasının sevindirici olduğu belirtildi. (İHA)

Ayda Gezgin kimdir?

İzmir depreminin dördüncü gününde Rıza Bey Apartmanı'ndan sağ çıkarılan Ayda Gezgin tüm Türkiye'yi sevinç gözyaşlarına boğdu. Annesi Fidan Gezgin enkazda hayatını kaybeden, babası Uğur Gezgin sağ olan Ayda Gezgin'in 3 yaşında olduğu biliniyor…