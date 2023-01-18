Ay’da ortalığı karıştıran keşif! Altından çok ama çok daha değerli

Uzay alanında uzun yıllardır çalışmalarını sürdüren Amerika Birleşik Devletleri, Ay'da yapılan son keşiflerden ötürü Çin Halk Cumhuriyeti'yle karşı karşıya geldi.

Ekonomik ve siyasi düzlemde defalarca yüz yüze gelen, uluslararası ilişkilerde 'ambargo' yolunu seçen iki ülke, Dünya'daki ideolojik kavgalarını Ay'a taşıdı.

Uzmanlar, Ay'ın güney kutbunda yapılan keşiften ötürü bilim dünyasının duyduğu heyecanı aktarırken, son bulguların altından daha kıymetli olduğunu vurguladı.

20 yıl içinde koloni kurulacak

TRT Haber kanalında yayınlanan Teknolog programının 8'inci bölümünün konuğu Roket Bilimci Doç. Dr. Arif Karabeyoğlu'ydu. Doç. Dr. Karabeyoğlu, Ay'da koloni kurulma ihtimalini değerlendirirken yapılan son keşiften de bahsetti:

"Önümüzdeki 20-30 yıl içerisinde Ay'da bir koloni olabilir. Ama bu koloni milyonlarca insan değil, çok daha sınırlı, bilimsel bir koloni olacaktır. Biliyorsunuz Ay'ın güney kutbunda su bulundu. Amerika ve Çin bu suya ulaşmak için misyonlar düzenliyor. Dolayısıyla güney kutbuna doğru insanların ve ülkelerin yoğunlaşacağını düşünüyorum. Çünkü Ay'da ve uzayda su, altından daha kıymetli. Su demek hayat demek. Ne yapıyorsunuz? Su ile biyolojik yaşantınızı devam ettirebiliyorsunuz. Aynı zamanda roket yakıtı yapabiliyorsunuz. Yani Dünya'ya geri gelmek için veya Mars'a gidebilmek için roketinizin yakıtını yapabilirsiniz."

Gerilimin perde arkası

Ay'ın güney kutbundaki son bilimsel bulgular, geçtiğimiz yıl Çin ile ABD arasındaki diplomatik ilişkilere de yansıdı.

ABD menşeili NASA Başkanı Bill Nelson, Çin'in Ay'daki misyonunu tehlikeli bularak duyduğu endişeleri Alman Bild gazetesi üzerinden dile getirmişti. Nelson, Çin tarafından "Ay artık bizim ve sizin dışarıda kalmanız lazım" savının kendilerine yöneltilebileceği yönünde duyduğu endişeleri paylaşmıştı.

Çin Dışişleri Bakanı Zhao Lijian ise, ABD'den kendilerine yöneltilen iddiaları tümüyle reddederken, Pekin'in Ay'daki araştırmaları nedeniyle Washington'un duyduğu rahatsızlığı anlatmıştı:

"ABD tarafı, Çin'in normal ve makul dış uzay çabalarına karşı sürekli bir karalama kampanyası inşa etti ve Çin, bu tür sorumsuz açıklamalara kesinlikle karşı çıkıyor"