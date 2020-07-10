Ay'da keşfedilen gizemli maddenin sırrı çözüldü

Çinli bilim insanları, 2019 yılında Ay'ın karanlık yüzünde keşfettikleri 'Yutu 2' isimli gizemli maddenin sırrını çözmeyi başardıklarını duyurdu. 'Earth and Planetary Science Letters' dergisinde yayınlanan makalede, keşfedilen 'Yutu 2' isimli gizemli maddenin meteor çarpması ya da volkanik faaliyetlerle oluşmuş camsı bir madde olduğu belirtildi.

Çalışma kapsamında Görünür Yakın Kızılötesi Spektrometre cihazından elde edilen verileri inceleyen bilim insanları, söz konusu maddenin 52'ye 16 santimetre boyutlarında olduğunu ve NASA’nın Apollo 15 ve 17 görevlerinde Dünya’ya getirdiği bazı örnekler ile benzerlik gösterdiğini kaydetti.