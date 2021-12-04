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Gündem Ay'da ‘gizemli ev’ bulundu! Çin incelemeye aldı
Gündem

Ay'da ‘gizemli ev’ bulundu! Çin incelemeye aldı

Çin'in uzay araştırmaları için görevlendirdiği Yutu-2 isimli uzay aracı, Ay'ın uzak bir bölümünde "gizemli bir ev" görüntüledi. Küp şeklindeki yapının içinde ne olduğu henüz bilinmiyor. Çin'in uzay çalışmalarını inceleyen gazeteci Andrew Jones, nesnenin yanına gidilip kontrol edileceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 13:43:00 -
Ay'da ‘gizemli ev’ bulundu! Çin incelemeye aldı

Ay'ın uzak tarafında çalışmalarını sürdüren Çin'in uzay aracı Yutu-2, dünyanın gündemine oturan bir keşif gerçekleştirdi. Yutu-2, Ay'ın uzak tarafında "gizemli" olarak adlandırılan bir ev görüntüledi. Küp şeklindeki dairenin içinde ne olduğu ise henüz bilinmiyor.

"Gizemli ev" denildi

Indepedent Türkçe'de yer alan habere göre Çin'in uzay çalışmalarını inceleyen gazeteci Andrew Jones dün yaptığı paylaşımda, nesneye "gizemli bir ev" dendiğini belirtti.

Uzak taraftaki ilk araç

Dünya'nın uydusuna 2019'da giden Yutu-2, Ay'ın uzak tarafındaki ilk uzay aracı unvanına sahip. Doğal uydu, "kütleçekim kilidi" ismi verilen bir durum nedeniyle Dünya'ya hep aynı yüzünü gösteriyor. Bu yüzden Dünya'ya bakmayan yüzüne "Ay'ın uzak tarafı" ismi veriliyor.

Nesneye yaklaşacaklar

Gezgin, gizemli nesneye 80 metre uzaklıkta. ABD merkezli medya ve teknoloji sitesi CNET, bu mesafeden dolayı Yutu-2'nin nesneyi bulanık görüntülediğini yazdı. Jones, gelecek 2-3 Ay gününde Yutu-2'nin nesneye yaklaşarak kontrol edeceğini açıkladı.

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