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Medya AYD Başkanı Burhan “ Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu’ndan 3 Ay Daha istedi
Medya

AYD Başkanı Burhan “ Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu’ndan 3 Ay Daha istedi

Yeniakit Publisher
2023-04-24 17:24:00 -

Yerel medyanın reklam gelirlerinin, ulusal medya ile aynı oranda olmadığını her fırsatta dile getiren Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan özellikle deprem bölgesinde yer alan yerel kanallardan uydu ücretlerinin alınmaması için 3 ay daha ek süre istedi.

Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından gerçekleşen Anadolu Soruyor Programının konuğu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu oldu. Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan Bakan Karaismailoğlu’na yerel medyanın ekonomik anlamda sıkıntıda olduğunu anlatarak “ Depremin ardından 3 ay uydu ücreti almadınız, bir 3 ay daha uydu ücreti alınmamasını talep ediyoruz” dedi.

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