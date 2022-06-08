Ayçiçek yağındaki skandalı uzman isim paylaştı: Yağları apar topar oraya götürdüler

Market fiyatları ve stokçularla ilgili son dakika açıklaması! Fiyatları artırıldı, stokta vurgun sonrası hükümet düğmeye bastı. Kanun teklifi cuma günü TBMM’ye sunuldu, büyük cezalar kapıda. Onlarca sebzenin boş arazilere döküldüğünü duyurup, üretici ile marketler arasındaki büyük farklı açıkladı. Ayçiçek yağı fiyatlarının kıtlık bahanesi ile artırıldığına dikkati çeken sektör temsilcisi Aydın Ağaoğlu, “Bilinçsiz tüketiciler rafları boşalttılar. İnanın ayçiçek yağı 180-200 lira bandına çıktı. Raflardaki ürünler depolara götürüldü” dedi.

Alış fiyatının 1.20 lira olan bir ürünün marketlerde 7.50 liraya sattığını dile getiren Ağaoğlu, “Üretici haklıdır. Üreticiyi kazandırmamız lazım ki üreticinin daha çok üretmeye şevki gelsin” ifadelerini kullandı.

Fiyatları etkileme ile mal veya hizmet satımından kaçınma suçunun cezai müeyyideleri arttırılıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu üretici ile market arasındaki fiyat farkına dikkat çekti. 6. yargı paketine ilişkin açıklamalarda bulunan CNN Türk Muhabiri Duygu Ayaz Bayram şu ifadeleri kullandı: "Geçtiğimiz hafta cuma günü 6. yargı paketi Meclis’e sunuldu. Stokçulukta fiyatları bilerek etkilemek suçlarında cezalar artırılacak. Hapis cezasının alt sınırı 3 aydan 1 yıla, üst sınır da 2 yıldan 6 yıla çıkarılıyor. Mal veya hizmet suçundan kaçınılmada hapis cezasının alt sınırı 6 aydan 1 yıla üst sınırı 2 yıldan 3 yıla çıkarılmış oluyor. Stokçuluk yapanlara ciddi cezalar geliyor.

Kanun teklifi cuma günü TBMM’ye sunuldu. Stokçulukla ilgili önemli başlıklar var. Önümüzdeki haftalarda yasalaşmasını bekliyoruz."

Fiyatları artırıldı bu stokta vurgun vurmaktır

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu ise şu ifadeleri kullandı: "Biz uzun zamandır 2018 Ağustos ayındaki kur dalgalanmasından beri stokçuluk ve fırsatçılıkla mücadele ediyoruz. Ukrayna, Rusya savaşı başladı. Ayçiçek yağları 5 litresi 100 liraya gelmişti. Dediler ki ayçiçek yağı yüklü gemiler gelemiyor, kıtlık olacak. Bilinçsiz tüketiciler rafları boşalttılar. İnanın ayçiçek yağı 180-200 lira bandına çıktı. Raflardaki ürünler depolara götürüldü. Fiyatları artırıldı bu stokta vurgun vurmaktır.

Bize göre yeterli değil. 3 yıla kadar olan cezaların yatarı yok. İlk suç işlendiğinde alt sınırdan verilir. Piyasada darlık varmış gibi yapıp fiyatları etkilemeyi 1 yıla çekiyorlar. İlk 1 yıl cezanın yatarı yok. Mademki topluma karşı böyle bir suç işleniyor. Koyun şu maddeye ertelenemez ve paraya çevrilemez. Bu toplumun tamamına karşı yapılan bir eylem ve suçtur. Zincirleme etkiliyor. X market bunu yaptığında y market, z market, pazarcı diyor şeker olmuş 22 lira ben neden satayım 10 liraya.

28 Ağustos 2021’de ben canlı yayında ağzımdan kaçırdım. Tehdit edildim. Rekabet Kurumu bunların savunmalarını açık olarak aldı. 5 zincir market ve 1 sıvı yağ üreticisine 2.7 milyar ceza kesti. Ne acıdır ki tüketiciler sosyal medyadan bana seslendi. Başkanım bunlarla uğraşma fiyatlar arttı cezayı bizden çıkarıyorlar. Cezanın caydırıcı olması çok önemlidir.