Ayçiçek yağına rekolte zammı yolda!

2020 yılının ilk çeyreğinde 25 lira olan 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı 65 lirayı buldu. Fiyat artışının bu yıl içinde de yüzde 20'lere kadar artacağı tahmin ediliyor.

Yaklaşık bir ayda yüzde 4,09'luk zam

Zincir marketlerde ise hemen hemen her ay ayçiçek yağına zam geliyor. 3 Aralık 2020’de tarihinde 5 litresi 61 TL olan yağın fiyatı 7 Ocak’ta yüzde 4,09 yükselerek 63,5 lira oldu.

Fiyat artışlarına neden ise düşük rekolte ve ithal hammadde etkili oluyor. 2 buçuk - 3 milyon ton ihtiyacın bulunmasına rağmen 2019 yılında 1 milyon 330 bin ton hammadde üretim yapıldı.

Yağ üreticileri yeniden 'rekolte' diyor

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) verilerine göre; düşük rekolte nedeniyle geçen yıl çekirdek fiyatları ton başına 5 bin 400 liraya kadar yükseldi.

Yine rekoltenin az olduğuna vurgu yapan yağ üreticileri yeni bir zam için sinyal verirdi. Marketler de rekolte zammına ek bir zam hazırlığında.

Üretici ülkelerde hammadde sıkıntısı yaşanıyor

Öte yandan ham yağın fiyatı da ton başına 10 bin lira sınırını aştı. Ukrayna ve Rusya gibi üreticilerde de kuraklık nedeniyle yüzde 20 - 25 civarında üretim düşüşü yaşadı.

Ham yağın ton fiyatı 700 dolar civarındayken bugün itibarıyla bin 325 dolar seviyesine geldi.

Bakanlıktan ayçiçek yağına yakın takip

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, son dönemlerde fiyatı olağanüstü artan ayçiçieği ve yumurtayı mercek altına alarak, bu ürünlere yönelik fiyat denetimlerini hızlandırdı.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada son dönemlerde fiyat artışından şikayet edilen; ayçiçek yağı, yumurta, tavuk, bebek maması ürünlerine yönelik fahiş fiyat artışı şikâyetleri üzerine bu ürünlere yönelik denetimlerin arttığı belirtildi.