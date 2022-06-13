Ayçiçek yağına büyük zam gelebilir! Çok kötü haber geldi

Ayçiçek üretiminde Türkiye'nin önemli bölgelerinden olan Adana Yüreğir'de yaklaşık 1 aydır yağmur yağmaması üreticiyi endişelendirdi. Rusya-Ukrayna savaşıyla önemi daha da artan yağlık ayçiçeğinde hasat yaklaşırken çiftçiler, yüksek rekolte almak için kuruyan toprağa yağmurun yağmasını bekliyor. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Eğer yağmur yağmazsa hasatta rekolte düşük olacaktır. Elim çatlamış toprağın altına giriyor. Kılcal damarlar şuan kopmak üzere” dedi.



Rusya ile Ukrayna savaşı nedeniyle Ayçiçek yağı fiyatları geçtiğimiz aylarda zirve yapmış hatta marketlerde yağ bulunamaz hale gelmişti. Buna bir de fırsatçılar eklenince sorun çığ gibi büyümüştü. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi konuya ilişkin son açıklamasında, “Ayçiçek yağı konusunda densizlik yapanların, fırsatçılık yapanların hadlerini bildirdik” diye konuştu.

Ancak Ayçiçeğinin gelişimine büyük oranda katkı sağlayan yağışların azalması fiyatları yeniden tehlikeye soktu. Ayçiçeği üretiminin yaklaşık yüzde 12,5’ini gerçekleştiren Adana’da bu yıl 700 bin dekardan 250 bin ton civarında rekolte hedefleniyor. Kentte yaklaşık 1 aydır yağmur yağmaması nedeniyle ayçiçeği tarlalarında toprak kurumaya başladı. Toprağın kuraklık nedeniyle çatladığı kentte çiftçiler hasatta yüksek rekolte almak için yağmurun yağmasını bekliyor.

"Kılcal damarlar şuan kopmak üzere”

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, yaptığı açıklamada, ayçiçeğinin Türkiye için çok önemli bir bitki olduğunu söyledi. Doğan, geçen seneye oranla ayçiçeği ekim oranının da yüzde 10’luk artış gösterdiğini belirterek, “Ayçiçeği yaklaşık 45 gün sonra hasat edilecek. Ancak şuan toprak çatlamış. Acilen bir yağmur yağmalı. Eğer yağmur yağarsa rekolte iyi olacak. Yağmur yağmazsa rekolte az olacak. Elim çatlamış toprağın altına giriyor. Kılcal damarlar şuan kopmak üzere” diye konuştu.

Ayçiçeği prim desteğinin de artması gerektiğini, destekle birlikte ekim alanlarının artacağını kaydeden Doğan, “Buğdaya verilen primin ayçiçeğine de verilmesini bekliyoruz. Ayrıca ayçiçeği Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alınmalı. Ayçiçeği genelde ülkemizde eksik. Bu dışa bağımlılığı önlemek verilen destekler sayesinde olacaktır. Destek artarsa Rusya-Ukrayna savaşıyla önemi daha da artan yağlık ayçiçeğinde ekim alanı artacaktır” dedi.