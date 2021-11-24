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Kadın - Aile Ayçiçek yağı neye iyi geliyor? Ayçiçek yağının faydaları nelerdir?
Kadın - Aile

Ayçiçek yağı neye iyi geliyor? Ayçiçek yağının faydaları nelerdir?

Ayçiçek yağı, ayçiçeği bitkisinin (Helianthus annuus) tohumlarının preslenmesi ile üretilir ve hem ticari gıda üretiminde hem de ev yemeklerinde ve kozmetiklerde yaygın olarak kullanılır.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 16:55:00 - 2021-11-24 17:02:33
Ayçiçek yağı neye iyi geliyor? Ayçiçek yağının faydaları nelerdir?

Yemekleri lezzetlendiren unsurlar arasında, kullanılan yağ ve baharatların yeri oldukça önemlidir. Ayçiçekleri hayatımızın her alanında yer alan verimli ve bereketli bir bitkidir. Ayçiçeği tohumlarından doğal olarak çıkarılır ve hafif bir tada sahiptir. Bitkisel ve bitkisel bazlı yağlar kolesterol içermez, doymuş yağ oranı düşük ve çoklu doymamış yağ bakımından zengindir. 

Faydalarından bazıları şunlardır:

-Hücre zarı bariyerlerini güçlendirir. Vücudun enfeksiyonları savunma yeteneğini arttırır . 

-Ayçiçek yağı kabızlığı önlemeye yardımcı olabilecek hafif müshil özelliklere sahiptir.

-Ayçiçek yağı ayrıca kolesterol seviyelerini düşürür. 

-Ayçiçek yağı, dokuların yapımı ve onarımı ve hormon ve enzimlerin üretimi için hayati önem taşıyan proteinler içerir. 

-Ayçiçek yağı, plakla ilişkili diş eti iltihabını azaltır. 

-Hasar görmüş cilt hücrelerinin yenilenmesine ve akneye neden olan bakterileri ortadan kaldırırlar.

-Ayçiçek yağı aynı zamanda doğal bir nemlendirici görevi görür ve kuru, hassas cildin tedavisinde yardımcı olur.

-Ayçiçek yağı mide hasarını önleyebilir.

 

 

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