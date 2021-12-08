Ayçiçek yağı ne kadar? Ayçiçek yağı zamlanacak mı, düşecek mi?

Dolar kurunun yükselmesi sonrası stokçular bir hayli türedi. Vatandaşın cebine göz diken stokçulara uyarı Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu anda kimi ürünlerde görülen fiyat artışlarının bir sebebinin küresel emtia fiyatlarının yükselişi, bir sebebinin de piyasadaki açgözlü fırsatçılar olduğunu ifade etti.

Stokçulara gerekli cezanın verileceğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütçe müzakerelerinden sonra hemen bir yasal düzenleme yapacağız ve bu stokçuların üzerine ciddi manada gideceğiz. Bundan sonraki süreçte cezai müeyyidelerin çok daha yüksek olacağının sinyalini şimdiden veriyorum. Bunu bilsinler ve bu stokçuluğa tevessül etmesinler. Hem ellerindekine el koyacağız hem de cezai müeyyideleri yüksek tutacağız.” dedi. Ayçiçek yağı fiyatları haberleri şimdilerde de stokçuluk iddialarıyla gündeme geliyor. Ayçiçek yağı fiyatları düşecek mi? Ayçiçek yağı neden zamlanıyor?

Ayçiçek yağı fiyatı neden çıkıyor? Gündeminde sıklıkla konuşulan konulardan biri ayçiçek yağlarına getirilecek olan zam oldu. Marketlerde her geçen gün ürünlerin fiyatlarının artması vatandaşın dikkatinden kaçmıyor. Markete giden vatandaş ilk başta ayçiçek yağı fiyatına bakıyor. Bloomberg HT canlı yayınında konuşan Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, Ayçiçek yağı fiyatları neden artıyor? sorusuna ilişkin “Döviz hareketlerinden dolayı yardımcı hammaddelerindeki değişiklikler ister istemez ayçiçek yağı fiyatlarına yansıdı.” diyerek cevap verdi. Peki ayçiçek yağı zamlanacak mı? Ayçiçek yağı fiyatı artacak mı? Ayçiçek yağı düşer mi?

Ayçiçek yağı fiyatları düşecek mi?

Dövizin stabil hala gelebileceğini savunan Tahir Büyükhelvacıgil, Ayçiçek yağı fiyatlarının da ocak şubat gibi stabil hale gelebileceğini tahmin ettiğini söyledi. Geçen yıl bu zamanlar ayçiçek yağının litresinin 15 lira olduğunu belirten Tahir Büyükhelvacıgil, “Çekirdek 2 bin 500 liradan 7 bin liraları gördü. Geçen yıl ham yağ fiyatı 10 bin lira civarındayken bugün geldi 17-18 bin liraya. Bugün rafine bir yağ 20 bin liranın üzerinden. Öyle olunca bu fiyatlar olağan halinde geldi. Enflasyonda buna geldi. Şubat’ta toparlayacağını umuyorum.” ifadelerini kullandı.

‘Ayçiçek yağı fiyatlarında bir gerileme görebilir miyiz?’ sorusuna Tahir Büyükhelvacıgil, “Kur en büyük etkenlerden bir tanesi. Şubat ve Mart’ta alacağımız kontratlarda bugün 1440 dolarlar seviyesinde seyreden hamyağ o gün 1340-1360 dolardan kontrat göreceğini umuyoruz. 100 dolarlık bir fiyat indirimi olacak öngörüyorum.” cevabını verdi. 5 litrelik ayçiçek yağı bazı marketlerde 95 TL'den satılırken bazı marketlerde 110 TL, bazı marketlerde ise 125 TL olarak satılmakta.