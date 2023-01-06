Ayçiçek yağı için felaket senaryosu yazdılar! 5 litresi 500 liradan sonra...
CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, ayçiçek yağı krizinin kapıda olduğunu iddia ederek yine Türk halkına korku pompalayan ifadeler kullandı.
CHP'li Okan Gaytancıoğlu, üreticinin 12-13-14 liradan sattığı ayçiçeğini 10 liradan satamadığını öne sürerek felaket tellallığına başladı.
Gaytancıoğlu, "Bitkisel yağ krizi kapıda" dedi.
Ayçiçek yağı konusunda atılan adımları görmezden gelen CHP'li isim, "Ama sıkı durun, 2023 hüsran olacak. Üretici ayçiçeği ekmeyecek. Çukurova'da bunun göstergeleri başladı. Çukurova'da ayçiçeği ekilmesi beklenen yerlere şeker pancarı, pamuk ekiliyor. Çünkü üretici ayçiçeğinden geçtiğimiz yıl zarar etti" ifadelerini kullandı.
500 lira açıklaması
Geçtiğimiz aylarda ise Konya Pancar ve Tarım Ürünleri Üreticileri Derneği Başkanı Ahmet Bestil, benzer bir açıklama yapmıştı.
Ahmet Bestil, ayçiçek yağının 500 lira olacağını öne sürmüştü.
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