Ayçiçek yağı fiyatlarıyla ilgili kötü haber

Ayçiçek yağının market raflarında son dönemde görülen yüksek fiyat artışlarının döviz kurundaki yavaşlama sonrası düşeceği beklentisi hakkında açıklama geldi.

Trakya Birlik Başkanı Şafak Kırbiç, "Ambalaj fiyatları 3 katın üzerinde bir artış gösterdi. 5 litre teneke ambalajdan bahsedersek 5 liralardan 15 liranın üzerine çıktı. İnsanların gelirlerinde artışlar olduğunda zamanla bu seviyeler insanlara normal hale gelecektir" dedi.

ANKA'da yer alan habere göre Türkiye yağ piyasasında belirleyici rol oynayan Trakya Birlik, ayçiçeği yağ fiyatlarının düşmemesinin nedeni olarak maliyet artışlarını gösterdi.

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, "Ambalaj fiyatları 3 katın üzerinde bir artış gösterdi. 5 litre teneke ambalajdan bahsedersek 5 liralardan 15 liranın üzerine çıktı" ifadelerini kullandı.

Son dönemde fiyatı tırmanan ayçiçeği yağında, en büyük maliyet artışının ambalaj fiyatlarında yaşandığı, bu nedenle fiyatın düşmediği belirtildi.

Teneke ambalajı 5 TL'den 15 TL'ye çıktı

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, geçen yıla oranla bir teneke yağın ambalaj fiyatı maliyetinin bugünle kıyaslandığında 3 katına çıktığını belirterek şunları söyledi:

"Dünyada ayçiçeği fiyatlarında bir yükseliş meydana geldi. Bunu ardından döviz kuru tetikledi, yukarıya taşınmasına sebep oldu. Geçtiğimiz günlerde bir gevşeme oldu ayçiçek ve yağ fiyatlarında. Çekirdek ve yağ fiyatlarından kaynaklı bir yükseliş değil. Girdilerdeki yükseliş de maliyeti tetikledi. Ambalaj fiyatları 3 katın üzerinde bir artış gösterdi. 5 litre teneke ambalajdan bahsedersek 5 liralardan 15 liranın üzerine çıktı diyebilirim. Bu da ayçiçek yağ fiyatlarının yukarıya çıkmasında az da olsa sebep oluşturmakta."

Tüketicinin fiyatların düşük olması yönünde bir beklentinin olduğunu belirterek Kırbiç, "Tüketicinin beklentisi fiyatın düşük olması yönündedir. Bu reel bir gerçek. Ayçiçek üreticisinin de ayçiçek fiyatının yüksek olma beklentisi vardır. Dünyada şu anda gıda enflasyonu yaşanmakta. Sadece ülkemizde değil bu, tüm gıda ürünlerinde başka emtialarda ciddi fiyat artışı var. Bir yılda emtia ürünlerinde yüzde 100’ün üzerinde artış olan ürünler var. İnsanların gelirlerinde artışlar olduğunda zamanla bu seviyeler insanlara normal hale gelecektir" diye konuştu.

Şubat ayı itibari ile...

Türkiye'de kişi başına tüketilen ayçiçek yağının 12 LT olduğunu belirten Kırbiç, "Trakya Birlik’in yıllar itibari ile değişmekle birlikte ortalama 160-170 bin ton rafine yağ üretimi var. Bu da Türkiye pazarının yüzde 20’ye yakın bir bölümü. Bu kendi fabrikalarımızda rafine edilip tüketicinin hizmetine sunulan, Türkiye’de de kalitesi tartışılmayan bir yağ" dedi.

Trakya Birlik’in tohum dağıtımına başladığını belirten Kırbiç, "48 kooperatifimizde ayçiçeği tohum satışlarımız başlamıştır. Bu bahsettiğimiz artışlar tohum sektörüne de yansıdı, ciddi artışlar söz konusu. 48 kooperatifimiz de dün itibari ile tüm tohum çeşitlerimizin satışına başlanmıştır” dedi.

Ayrıca Kırbiç, Edirne bölgesinin erken ekim yaptığını ve Şubat ayı itibari ile iklim şartlarının uygun olması halinde ekime başlayacağını söyledi.