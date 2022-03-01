Ayçiçek yağı fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Uzman isim duyurdu

Rusya ve Ukrayna savaşı nedeniyle küresel piyasalarda buğday fiyatları 14 yılın zirvesine çıktı. Türkiye ise geçen yıl buğdayın yüzde 78'ini Rusya'dan yüzde 12'sini Ukrayna'dan alıyor. Ayçiçek yağında yüzde 85'ini mısırında yüzde 55'i ithal ediyoruz. halktv.com.tr'ye konuşan tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım çıkan savaş nedeniyle Türkiye'nin önünde 2 büyük risk olduğunu belirterek yaşanacaklara karşı uyardı. Yıldırım, ekmek gibi unlu mamullerde ve ayçiçek yağı fiyatlarında artış yaşanacağını öngörüyor.

"Türkiye açısından baktığımızda Ukrayna Rusya savaşı ülkemizi iki yönlü etkileyecek" diyen tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım önümüzdeki günlerde yaşanacakları şöyle ifade etti:

"Rusya'nin limanları açık ama..."

Birincisi yaptığımız ithalatın önemli bir bölümü Rusya ve Ukrayna'dan. Buğday'ın yüzde 78'ini Rusya'dan yüzde 12'sini Ukrayna'dan alıyoruz. Bu ayçiçek yağında yüzde 85'i buluyor. Mısır'da da yüzde 55'i bulan bir rakam var. Savaş sürerse bu ürünlere ulaşamayacağız ve ya ulaşmada sorunlar yaşayacağız. Şu anda Ukrayna limanları kapalı. Rusya'nin limanları açık ama savaş ortamında gemiler bu ürünleri ne kadar getirebilir? Orası tamamen belirsiz. Çok sıkıntılı günler bizi bekliyor.

İkincisi bu yaptırımlar nedeniyle fiyatlar artıyor. Örneğin bugün buğday ithalatı için bir ihale yapıldı. Geçen hafta buğdayın tonuna 320 dolar fiyat verilmişti. Bugün 400 dolar fiyat verildi. Fiyat yönünden çok ciddi bir artış söz konusu.