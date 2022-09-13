Ayçiçek yağı fiyatlarına zam mı geldi? Tarım Kredi az önce duyurdu: 5 litre yağ...
'Tarım Kredi Marketleri'de ayçiçek yağına zam geldiğine dair yapılan haber yalan çıktı. Tarım Kredi'den ürünlerin fiyat bilgisine ilişkin bir açıklama geldi.
'Tarım Kredi Marketleri'nde indirim kısa sürdü' başlıklı haberin gerçek olmadığı ortaya çıktı. Tarım Kredi'den konuyla ilgili açıklama geldi.
Birgün gazetesi tarafından yapılan yalan haberde, Tarım Kredi Marketleri'ndeki ürünlere zam geldiği yönündeki iddialar üzerine bir açıklama yapıldı.
Tarım Kredi'den yapılan açıklamada, "Tarım Kredi Kooperatif Market indirim kampanyası fiyatlarıyla ilgili hafta sonu bazı yayın organlarında yer alan fiyatlar gerçeği yansıtmamaktadır. Marketlerimizde indirimli ürünler TK Anadolu Markası adı altında satılmaktadır. Aşağıdaki marka ve fiyatlı ürünleri marketlerimizden temin edebilirisiniz" ifadelerine yer verildi.
Fiyat bilgisi ise şu şekilde paylaşıldı:
TK Anadolu Kuru Fasulye 24,9 TL
TK Anadolu Ayçiçek Yağı 5 LT 146,9 TL
TMO Ayçiçek Yağı 5 LT 135 TL
TK Anadolu Un 5 Kg 49,5 TL
TK Anadolu Osmancık Pirinç 5 Kg 76,90 TL