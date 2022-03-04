Ayçiçek yağı fiyatları için kötü haber geldi! Gelişmeyi canlı yayında duyurdu

Savaş içindeki Rusya farkında olmadan Türkiye'ye ambargo uyguladı. Ayçiçek yağında ithalat krizi baş gösterdi. TGRT sunucusu Ekrem Açıkel, "Zam yolda. Stokta 45 günlük kaldı, idareli kullanın" dedi.

Dolar kurundaki rekor yükselişlerle beraber zam üstüne zam yapılan ayçiçek yağı şimdi de Rusya- Ukrayna savaşı kriziyle gündemde. Türkiye en çok ayçiçeği yağı ithal ettiği Rusya ve Ukrayna'nın savaşa tutuşması ham yağ ithalatını vurdu.

Ham yağ yüklü 15-16 geminin dün Azak Denizi'ndeki Rostov Limanı'nda bekletildiği haberi gündeme bomba gibi düştü. Ayçiçek yağında yaşanan krizin ardından TGRT Haber sunucusu Ekrem Açıkel kötü haberi verdi. Açkel, "45 günlük ayçiçek yağımız kaldı. İdareli kullanın" dedi.

"Ruslar farkında olmadan..."

Açıkel, "Ham ayçiçek yağı yüklü Türkiye'nin 15-16 gemisi Azak Denizi'nde... Çok ihtiyacımız var. Türkiye'nin ayçiçek yağı üretimi yetmiyor. Ruslar farkında olmadan, istemeden bize ekonomik ambargo uyguladılar..." ifadelerini kullandı.

"45 günlük ayçiçek yağı kalmış"

Ekrem Açıkel şu şekilde sürdürdü:

"Durum çok ciddi. Hesaplaması yapılmış. Market rafları ve toptancıları düşündüğünüzde maksimum 45 günlük ayçiçek yağı kalmış. Ayçiçek yağı ithalatının yüzde 70'i Rusya ve Ukrayna'dan yapılıyor. Eee savaş çıktı... 15-16 gemi Ruslar tarafından derdest edildi. Ayçiçek yağı gelmezse ne olacak? Çok net bir sıkıntı olacak. 16 geminin gelmesi, ham yağın işlenmesi ve bize sunulması gerekiyor. Fiyatlar uçmuş durumda. 1400 dolar olan ham ayçiçek yağının tonu 2 bin dolara fırlamış. 2 bin 400 dolara da çıkması bekleniyor. Gemiler de gelse ayçiçek yağına zam kaçınılmaz. Patates kızartması, börek Memleketin çok ciddi yağ sıkıntısı var."