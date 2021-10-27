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Ekonomi Ayçiçeği yağı ithalatında verginin sıfırlanması üreticiyi memnun etti
Ekonomi

Ayçiçeği yağı ithalatında verginin sıfırlanması üreticiyi memnun etti

Cumhurbaşkanı Kararı’yla ayçiçeği yağı ve aspir tohumu ithalatında gümrük vergisinin yıl sonuna kadar sıfırlanması sanayicileri sevindirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 21:54:00 -
Ayçiçeği yağı ithalatında verginin sıfırlanması üreticiyi memnun etti

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, kararın üyelerini memnun ettiğini belirtti. Büyükhelvacıgil, ayçiçeğinde bu yıl 1 milyon 650 bin tonla rekor düzeyde üretime imza atıldığına işaret etti. Buna rağmen yağ fiyatlarının ‘garip şekilde’ arttığına dikkat çekti. Büyükhelvacıgil, gübre fiyatlarının da yüksekliğinden herkesin çok şikâyetçi olduğunu ve devletin de bu konuyla ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Ayrıca döviz kurundaki yükselişin ürün ithalatının üzerinde etkili olacağının altını çizen Büyükhelvacıgil, şunları kaydetti: “Piyasaya mal arzında problem var. Bunun çözülmesi lazım. Piyasaya yağlı tohum ayçiçeği akmıyor. İnşallah son Cumhurbaşkanı Kararı sektöre biraz daha rahat nefes aldırabilir. Aspir tohumu da ayçiçeğine benzer bir üründür. Yenebilir, kullanılabilir faydalı ve güzel bir yağdır. Bu da Türkiye’de üretiliyor ancak miktarı az. Zamanında ürün deseninin çeşitlendirilmesiyle ilgili bu tohuma çok yatırım yapılmıştı ancak son zamanlarda üretim istediğimiz gibi değil. Bunun arttırılması gerekiyor.”

Türkiye’de ayçiçeği üretimi 2 milyon tonu geçiyor. Üretimde öne çıkan iller Tekirdağ, Konya, Edirne, Kırklareli ve Adana olarak sıralanıyor. Bu iller, toplam üretimin yüzde 68’ini karşılıyor.

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