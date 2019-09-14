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Ayçiçeği üreticileri ücretlerden memnun değil

Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi alım sahasına giderek üreticilerin sorunlarını dinleyen Bafra Ziraat Odası Başkanı Tosuner, bu yıl girdi maliyetlerinin yükselmesine rağmen alımların geçen seneki fiyatlarla aynı olduğunu söyledi

14 Eylül 2019 Cumartesi 15:55
Ayçiçeği üreticileri ücretlerden memnun değil

Samsun'un Bafra ilçesinde ayçiçeği üreticileri fiyatlardan memnun değil. Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner yaptığı açıklamada, "Bafra her çeşit ürünün üretildiği bir ovaya sahip. Yıllardan beri ayçiçeğinin yok olduğu bir ilçede kırsalda ve ovada sık sık buğday ekilmesinden ve verimlerin az olmasından dolayı 2019 yılında ayçiçeği ekinlerimizde yüzde 30 bir artış var. 2018 yılında 2 lira 30 kuruş olan ayçiçeği taban fiyatları 2019 yılında 2 lira 50 kuruş hiç firesiz alımların başlamıştı. Ne var ki son 2 günde fire kesilmeye başlandı.

Bu 2 lira 50 kuruş fiyat, fire düşünce 2 lira 28 kuruşa alınıyor. 2019'da 2 lira 50 kuruş ama firesiyle aynı fiyata geliyor. 2018 ile 2019 girdilerini hesap edersek bugün ayçiçeğinde eline geçecek para en az 3 lira 50 kuruş olması lazım. Bu vatandaş sattığı ürünle ne borcunu ödeyebilir ne de evine ocağına gidebilir. Bir an önce hükumetimizin buna bir çare bulmasını istiyoruz" dedi. 

Üretici Saim Kurt ise “Fiyatların 3 liranın altına düşmemesi lazım. Fiyatlardan memnun değiliz“ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 15:55
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