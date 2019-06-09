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Aybüke Yalçın kimdir? Aybüke Yalçın öğretmeni kim öldürdü?

9 Haziran 2017 tarihinde terör örgütü PKK’lı teröristlerce şehit edilen Aybüke Yalçın öğretmenin şahadetinin yıl dönümünde rahmetle anılıyor. Peki Aybüke Yalçın kimdir?

09 Haziran 2019 Pazar 12:55
Aybüke Yalçın kimdir? Aybüke Yalçın öğretmeni kim öldürdü?

9 Haziran 2017 tarihinde terör örgütü PKK’lı teröristlerce şehit edilen Aybüke Yalçın öğretmenin şahadetinin yıl dönümünde rahmetle anılıyor. Peki Aybüke Yalçın kimdir?

1994 yılında dünyaya gelen Aybüke Yalçın aslen Çorum Osmancıklı. Öğretmen olmanın sevincini sosyal medya hesabından "Öğretmen oldum ben" cümlesiyle paylaşan Yalçın, 2016 Ekim'de Batman'ın Kozluk ilçesine atandı. Müzikoloji bölümünde yüksek lisansa başlayan Yalçın, 9 Haziran 2017 tarihinde Batman'da teröristlerin hain saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, genç öğretmen kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit olmuştu. Bölgeden uzaklaşan ve Bekirhan Jandarma Karakolu önünde uygulama yapan güvenlik güçlerince durdurulmaya çalışılan araçtaki terörist, "dur" ihtarına uymayıp aracı infilak ettirmiş, 2 asker şehit olmuş, bir vatandaş yaralanmıştı.

Batman'ın Sason ilçesinde 22 Mart 2018'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten İran uyruklu "Agit" kod adlı teröristin, yapılan incelemede Aybüke öğretmenin şehit düştüğü saldırıda kullanılan bomba düzeneğini hazırladığı belirlenmişti. Batman 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu yargılanan Lazgin Ekinci, Menderes Ekinci, Necat Ekinci, Maşuk Çelik ve Mehmet Fidan, "terör örgütüne silah sağlamak" suçundan on sekizer yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

 

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 12:55
  1. Batman
  2. Çorum
  3. Aybüke Yalçın kimdir?
  4. Aybüke Yalçın öğretmeni kim öldürdü?

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