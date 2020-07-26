Ayasofya'yı hazmedemeyen Yunan Başpiskopos'tan Türkiye için küstah sözler

Türkiye, geçtiğimiz cuma günü 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'ne tekrar kavuştu. Yunanistan ise bu durumu bir türlü kabullenemiyor. Üst üste açıklamalar yapan komşu da bu dalgaya son katılan da Atina Başpiskoposu Yeronimos oldu. Cuma akşamı Ayasofya için yapılan özel ayinde konuşan Hristiyan din adamı "Çağımızın en büyük tehlikesi olan barbarlığın yayılmaması için dua ettik" ifadelerini kullandı.

"Barbarlığın yayılmaması için dua ettik"

Cuma gecesi, Ayasofya için Atina'daki Metropol kilisesinde düzenlenen özel ayinden sonra konuşan Yeronimos, "Çağımızın en büyük tehlikesi olan barbarlığın yayılmaması için dua ettik. Bugün olanlar (Ayasofya'da kılınan ilk namaz) medeniyet adına utandırıcıdır, küstahlık ve insanlığın inkârıdır" dedi.

2 Türk bayrağı yakıldı

Öte yandan Selanik'te ise Hagia Sophia kilisesinde düzenlenen dini ayinden sonra, neonazi 'Altın Şafak' ve 'Kutsal Tabur' örgütlerinin üyeleri, kilisenin önünde ve Türkiye Başkonsolosluğu'na 150 metre masefede 2 Türk bayrağı yaktı. Yunan polisi, 150 kadar göstericiyi, üç günlük tadilat dolayısıyla yarına kadar ziyarete kapalı olan Atatürk Müzesi'ne (Atatürk'ün doğduğu ev) ve bitişiğindeki Selanik Başkonsolosluğu'na yaklaştırmadı.

Aksoy'a yanıt

Bayrak yakılmasını "En şiddetli şekilde kınadığını" belirten Yunan Dışişleri ise Dışişleri Sözcüsü Aksoy'a cevabında "Uluslararası kamuoyu, Türkiye'nin dini ve milliyetçi fanatizm hezeyanlarını şaşkınlıkla izlemektedir. Cevap vermeye değmez" diye küstah bir ifade kullandı.